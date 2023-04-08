蛋價高 復活節籃子改裝馬鈴薯

因為蛋價依然接近歷年高點，製作復活節 彩蛋成本大增，裝有兔子造型巧克力、 豆粒糖(jelly beans)、棉花糖以及染成五彩繽紛馬鈴薯的復活節籃子(Easter basket)，成了今年美國馬鈴薯農夫的促銷商品。

配合復活節到來，位於丹佛市的馬齡薯種植業者倡議團體「美國馬鈴薯」(Potatoes USA)，透過社群媒體推出「復活節馬鈴薯」(#Easterpotato)活動，以裝飾馬鈴薯替代彩蛋。

「美國馬鈴薯」建議民眾，可以噴上一層髮膠，讓馬鈴薯表皮上的顏色塗料固定。馬鈴薯皮的吸水力超過蛋殼。

「美國馬鈴薯」行銷部主任史坦恩(Marisa Stein)說：「為馬鈴薯繪畫的構想讓我笑了出來，但坦白講，真的很好玩。」「我的孩子們很喜歡嘗試各式各樣的圖樣。」

喜歡馬鈴薯的民眾說，改用馬鈴薯更健康，不容易破碎，用來做為復活節繪畫、獵蛋、滾彩蛋等遊戲，成本開銷比蛋便宜更為便宜。

位於亞利桑納州的親子輔導專家奈特(Laura Linn Knight)說，使用馬鈴薯的優點在於，除了較為省錢、不會導致雞蛋 浪費之外，孩子們在過復活節時還能獲得全新的創意體驗。

小學老師出身的奈特呼籲家長帶領孩子探索跳脫傳統框架的過節活動。她說，復活節期間打算帶孩子去找野生花朵。

堅持要遵循傳統準備復活節彩蛋的民眾，今年荷包恐怕要失血。

根據聯邦政府最新公布的統計數據，但今年2月蛋價比一年前漲了124%，褐皮馬鈴薯(russet potato)價格在同期之內則增加59%。

拜登總統伉儷下周一將在白宮 南草坪為白宮員工及家屬舉辦年度復活節滾彩蛋(Easter Egg Roll)活動，至於活動當中是否將使用馬鈴薯，白宮則未回覆媒體詢問。

美國雞蛋委員會(American Egg Board)主席兼執行長梅特茲(Emily Metz)說，每逢復活節及踰越節假期期間，雞蛋都是無可取代的。