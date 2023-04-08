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債限逼近 貨幣基金須防擠兌

財經新聞組／綜合報導
銀行危機讓貨幣基金迅速膨脹，但來得快、去得也快。（歐新社）
銀行危機讓貨幣基金迅速膨脹，但來得快、去得也快。（歐新社）

貨幣市場基金資產總額已飆升至創新高水平，因為這類基金具有避險吸引力和遠高於銀行存款的殖利率。

這類基金傳統上被認為是低風險和具有良好流動性，因為它們投資於包括短期國債在內的優質資產。然而，如果國會無法就提高美國債務上限達成協議，從而為債務違約埋下伏筆，那麼這些依賴美國政府債券的基金可能成為潛在的麻煩點。不過目前為止這種可能性並不大。

美國投資公司協會(ICI)數據顯示，截至3月29日，美國貨幣市場基金管理的資產總額達到創紀錄的5.2兆元，其中包括純國債基金、優質基金和政府基金。

Crane Data總裁克瑞恩(Peter Crane)表示，這些基金3月資金流入規模為史上第三高，主要原因就是矽谷銀行儲戶擠兌引發銀行業壓力。

這類基金資金增加的另一個原因是相對於銀行存款的收益優勢。Federated Hermes全球流動性市場投資長康寧漢(Deborah Cunningham)表示，在Fed將聯邦基金利率目標調升至4.75%-5%後，貨幣基金的平均利率為4.5%，並正向5%逼近，而銀行存款利率不到1%。

某些投資人擔心，共和黨在國會的微弱多數可能會讓該黨的強硬派占上風，更難在2023年就提高債務上限達成協議。

財政部長葉倫曾表示，在不提高債務上限的情況下，政府只能支付帳單到6月初。部分分析師預測，美國政府將在第3或第4季的某個時候耗盡其現金和借貸能力，即所謂的「X日」。

雖然貨幣市場基金被視為最安全的投資之一，但政府官員和評級機構最近警告，貨幣市場基金可能很容易受到壓力的影響。

惠譽評級分析師警告：「隨著債務上限最後期限的臨近，這些基金可能面臨美國國債市場波動加劇和投資人贖回增加的問題。」

葉倫最近也警告，貨幣市場基金在市場極度緊張時容易受到擠兌的影響，她呼籲對這個不斷成長的非銀行部門加強監管。

貨幣市場基金很少發生擠兌。2008年，一支過度持有破產銀行雷曼兄弟發行的商業票據的大型貨幣市場基金曾遭遇資產擠兌，迫使其資產淨值跌破1元。

克瑞恩表示，某些投資組合經理人正在避開可能在「X日」前後出現波動的美國國債。在「X日」之後，美國可能不再有能力支付所有債務。

T Rowe Price貨幣基金經理人史普拉特利(Doug Spratley)表示，其他人也在尋求利用Fed的逆回購協議(RRP)工具，而不是在潛在確認違約日期後出售美國國債。

他表示，「如果不想等到那個時候被迫拋售，就要在一些不會受到衝擊的東西上保持較高的流動性，而最簡單的答案就是RRP。」

RRP允許貨幣基金向Fed購買證券，然後在第二天以更高的價格賣回給Fed，以確保流動性。

貨幣 投資 國債

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