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「鮑爾曲線」倒掛幅度歷來最大 美國經濟衰退警鈴大響

編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾認為能預示經濟前景的一條美債殖利率曲線，倒掛幅度已是歷來最大。（路透）
Fed主席鮑爾認為能預示經濟前景的一條美債殖利率曲線，倒掛幅度已是歷來最大。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾認為較能預示經濟前景的一條美債殖利率曲線，倒掛幅度已是歷來最大，使美國經濟衰退警鈴大響，也強化Fed很快就需要降息已提振景氣的市場看法。

鮑威爾去年說，Fed的研究顯示，比較3個月國庫券目前殖利率、和18個月後遠期殖利率曲線的「近期遠期利差」，是債市顯露經濟即將萎縮的最值得信賴指標，被市場稱為「鮑爾曲線」（Powell's curve）。

不過，這個利差從去年11月來便跌入負值，也就是目前的3個月國庫券殖利率，低於市場預估18個月後的殖利率，本周更跌到歷史新低，6日在約負170個基點附近。

花旗銀行利率策略師William O'Donnell和Edward Acton指出，「鮑爾曲線繼續暴跌至世紀新低」。路孚特數據顯示，目前這條殖利率曲線的掛掛幅度是至少2007年以來最大。

Fed過去一年來積極升息以對抗通脹，投資人認為，緊縮的貨幣政策已經開始衝擊成長，押注Fed今年稍晚將降息。

花旗分析師團隊指出，若在最近經濟指標和貨幣供應量都下降後，觀察「鮑爾曲線」倒掛，「不難理解為什麼市場在看到進一步升息時，可能日益認為『政策失誤』」。

殖利率 鮑爾 降息

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