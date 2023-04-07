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利空就是利空 經濟衰退在即

財經新聞組／綜合報導

高盛、摩根大通接連提出警告，經濟衰退和硬著陸的預期開始在市場上展現，投資人們避險情緒升溫，開始準備面對經濟衰退。

本周陸續發布的經濟壞消息包括：

●3月ADP就業人數增加14.5萬，遠低於預期的21萬和前值26萬，同時工資成長放緩，凸顯出勞動市場需求出現降溫跡象。

●3月ISM服務業指數降至3個月新低51.2；新訂單、商業活動和就業的指標均下降，投入價格指數降至2020年7月來最低，代表通膨壓力放緩。

●2月貿易逆差705億元，超過預期，可能拖累第1季GDP表現。亞特蘭大Fed的GDPNow模型預計第1季經濟成長1.5%，明顯低於2周預測的3.5%。

●2月JOLTS職位空缺數近2年首次跌破1000萬。

當經濟的「壞消息」不再是市場的「好消息」時，金融市場隨即作出回應：3個月與10年期美債殖利率曲線倒掛幅度徘徊歷史最深；現貨黃金一度升破2030元，連漲3日並刷新13個月最高；科技股指跌1%，周期性股票的漲幅低於防禦性股票4.23%，為去年8月以來最大差距。

摩根大通市場分析師泰勒(AndrewTyler)在最新的報告中指出，勞動市場持續降溫，經濟衰退正在逼近，市場繼續保持規避風險的基調。

另一位分析師艾德勒(Ronald Adler)解釋，最近幾天市場對經濟衰退的預期因ISM數據的降幅加劇，市場存在避險心理，「市場更偏好較大規模、更為防禦性的股票。相對於小型股指數，史坦普500指數仍然保持著穩定的表現。雖然那斯達克綜合指數和史指的交易量下降20%，但總體資金流向保持平衡。同時，更多投資人採取了放空策略。」

高盛分析師佛拉德(John Flood)也認為，隔夜市場呈現出對經濟衰退與硬著陸的預期，長時間以來首次出現糟糕的經濟數據對股票產生負面影響的情況。

指數 股票 分析師

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