放空銀行股 獲利創2008年來新高

數據公司Ortex統計顯示，截至3月底，空頭從銀行股的大規模拋售中獲利超過70億元，為2008年全球金融危機以來的最大意外收穫。

矽谷銀行 (SVB)的倒閉和瑞銀對瑞士信貸的緊急救助，是上個月全球銀行業混亂的頭條新聞。

對危機蔓延的擔憂導致美股和歐股暴跌，Fed進一步收緊貨幣政策更加劇了跌勢。

放空是一種借入資產並將其出售，再以較低價格買回資產賺取差價，靠其價值下跌獲利的做法。

根據Ortex的數據，當月對沖基金放空銀行股的未實現收益總額為72.5億元。

該公司聯合創始人希勒伯格(Peter Hillerberg)表示，「數據顯示，自2008年金融危機以來，3月是銀行業放空者獲利最多的一個月。」

數據顯示，放空SVB的交易員未實現利潤 總額超過13.2億元，位居榜首。同在加州的First Republic股價在一個月內跌掉89%，空頭淨賺近8.48億元。

Ortex數據顯示，瑞士信貸的被收購使得那些持有該行瑞士上市股票 空頭部位的人，在3月獲得約6.1億元的未實現利潤；其在瑞士和美國上市的股票的空頭部位總共產生6.836億元的未實現利潤。

雖然沒有任何明顯的催化劑，但銀行業危機的連鎖反應也影響了德意志銀行的股票，迫使德國總理蕭茲(Olaf Scholz)公開背書，宣布該銀行是一家「非常賺錢的銀行」，並且「沒有理由擔心」。

德銀在3月為空頭帶進3990萬元的未變現收益。

Ortex說：「3月德銀的借貸股票上漲496%，其中大部分是在月底股票價格上漲時，導致空頭損失了部分利潤。」該機構估計該行5%以上的自由流通股目前被放空。