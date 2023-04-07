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航班削減 航空業改飛大客機

財經新聞組／綜合報導
航空業者用大型客機應對航班削減和成本問題。（路透）
航空業者用大型客機應對航班削減和成本問題。（路透）

面對擁擠的機場、不斷上漲的成本、機師短缺和旅遊需求的復甦，航空業者越來越傾向採取相同的補救措施：改用大型客機以容納更多乘客。

根據航空數據公司Cirium的數據，去年11家最大航空公司的國內航班平均座位數超過153個，高於2017年的平均近141個。雖然航班減少了10.6%，但與2019年同月相比，4月的國內航班班次增加了 0.6%。

大型飛機的趨勢是業內稱為「升級」的戰略之一，代表航空公司可以在每架航班銷售更多的座位，並且可以使用更少的飛機。雖然每架飛機搭載更多乘客會降低航空公司的單位成本，但也代表消費者的航班選擇會減少。

聯合航空表示，與2019年相比，其整個航線每次起飛的航班座位數增加了20個。

聯航紐瓦克自由國際機場樞紐機場營運副總裁考克斯(Rodney Cox)表示，該機場很難增加進出航班數量，因為它是美國最擁擠的機場之一，「我們繼續推展業務的方式就是增加航班。」

在新冠疫情初期，當國際航線因疫情和旅遊限制而受阻時，航空業者將最大的噴射客機重新分配給國內線。現在國際旅遊正在恢復，對這類客機的競爭變得更加激烈。

在航空公司高管預計繁忙的春季和夏季將面臨機師、空中交通管制員和新機短缺，客機大型化的趨勢變得越來越重要。

航空公司和聯邦官員已同意削減航班，希望避免今年夏天在紐約和華盛頓特區的繁忙機場再次出現航班臨時取消和延誤的情況。

聯邦航空管理局(FAA)上月表示，將允許航空公司削減紐約市機場和華盛頓雷根國家機場的航班，以避免航班中斷。

美國航空表示，為回應FAA的航班時刻豁免，今年夏天將暫時減少從拉瓜迪亞機場和紐瓦克出發的部分航線班次。

聯合航空和達美航空也打算尋求FAA豁免減少航班。

不過，部分航空公司面臨無法改用大型飛機的困境。捷藍航空的機隊清一色是窄體客機。

機場 航線 疫情

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