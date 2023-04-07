CMA嚴審亞馬遜收購iRobot

英國競爭與市場管理局(CMA)開始調查亞馬遜收購機器人真空吸塵器製造商iRobot，對這筆17億元的交易進行進一步審查。CMA表示正在考慮該交易是否會導致英國境內「競爭大幅減少」。CMA採取的第一個步驟是邀請「任何感興趣的一方」對該交易發表評論。

貝萊德將出售倒閉銀行證券

貝萊德(BlackRock Inc.)受聘美國政府，協助安排出售由倒閉的Signature Bank和矽谷銀行持有的價值1140億元證券。FDIC表示，貝萊德將安排出售Signature的270億元證券，出售矽谷銀行的870億元證券。這些持股主要是機構抵押貸款支持證券(MBS) 、抵押擔保債務憑證(CMO)和商業MBS。

AMC加速轉換優先股遭駁回

法院駁回AMC Entertainment Holdings Inc提出的解除維持現狀令請求，以將優先股轉換為普通股。德拉瓦州衡平法院法官祖恩(Morgan Zurn)在裁決中寫道：「雙方沒有提供解除現狀令的充分理由。」AMC本周與部分投資人達成和解，要求法官解除維持現狀令，以完成股票轉換。

加強行銷 迪士尼 新設品牌長

迪士尼正在打造其新形象，任命艾亞茲(Asad Ayaz)為其首位品牌長，這個職位將要求這位迪士尼老將為公司的行銷活動創造一個獨特的願景。他仍將繼續擔任迪士尼影業的行銷總裁，自2018年以來，他一直負責監督旗下電影和電視集以及Disney+的行銷和宣傳。

Levi's營收超標 獲利被壓縮

Levi Strauss & Co上季營收超過華爾街的預期，因對牛仔褲和非牛仔款式需求的需求仍具韌性。但由於宏觀經濟的不確定性導致該公司變得謹慎，維持其年度財測不變。截至2月26日的第1季，淨利從去年同期的1.958億元或每股48分降至1.147億元或每股29分。

沃爾瑪擬自建電動車 充電站

沃爾瑪計畫2030年前完成自建電動車充電站網絡供公眾使用，以搭上電動車在美國日益普及的趨勢。全新的快速充電站將安裝在數千家沃爾瑪和山姆會員店，以及近1300家已在運作的充電站；後者是該公司與美國最大開放式公共電動車網絡之一Electrify America的合作項目。