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投資人憂慮經濟衰退 押注全球貨幣緊縮循環近期結束

編譯簡國帆／綜合外電
由於本周來的美國經濟數據不如預期，增添景氣轉冷跡象，投資人正加強準備因應經濟衰退。（美聯社）
由於本周來的美國經濟數據不如預期，增添景氣轉冷跡象，投資人正加強準備因應經濟衰退。（美聯社）

由於本周來的美國經濟數據不如預期，增添景氣轉冷跡象，投資人正加強準備因應經濟衰退，基金經理人加碼債券指數型基金（ETF），交易員押注全球這輪貨幣緊縮循環近期就將結束，股市投資人則認為聯準會（Fed）政策將轉向，轉入科技和成長類股。

數據顯示，美國3月民間就業動能減弱，2月新增職缺近兩年來首度低於1,000萬個，製造業和服務業景氣疲軟，美國銀行業風波仍未塵埃落定，再再增添市場對經濟衰退的憂慮。

彭博經濟學家的最新經濟衰退機率模型預估，美國經濟最快將在7月陷入衰退，比先前的預測提前兩個月。根據預估，7月衰退的機率為97%，高於上次更新的76%，而且還沒考慮到銀行業風暴和國際油價震撼的衝擊。

StateStreet全球顧問公司的報告指出，基金經理人第1季投入530億美元於債券ETF，比十年均值高了114%，投入股票ETF的資金為290億美元，比往年第1季的金額少了47%。

VettaFi的資料則顯示，上季淨流入ETF的資金，約三分之二都是流到固定收益ETF。固定收益ETF上季淨流入519.8億美元，股票ETF淨吸金254.7億美元。VettaFi研究主管Todd Rosenbluth說，投資人上季湧向安全資產，且在觀望時還不用承擔太多風險，就擁有5%的收益率。

交易員也押注，去年開始的全球升息循環近期就將結束。利率交換期貨市場顯示，已開發國家未來一年的平均現金利率將低於目前水準，而且即便銀行業風暴減退、Fed和紐西蘭央行維持鷹派，卻還是如此。

彭博資訊策略師指出，美國2年期公債殖利率暴跌到比Fed基準利率區間上限還低的水準，將迫使Fed暫停升息。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預估Fed下月維持聯邦資金利率區間於4.75%5%的機率為52.8%，高於預期升息1碼的47.2%

股市投資人更積極押注Fed將比預期更早降息，湧入大型科技股，避開景循環類股。Thornburg投資管理公司投資組合經理人Sean Sun指出，信用緊縮將造就一批贏家和輸家，「科技公司不需要以信用擴張，但景氣循環產業和其他一些行業需要」。相較於其他產業的公司，科技巨擘的資產負債表有較多現金，較不依賴信用。

高盛首席市場經濟學家Dominic Wilson上周指出，市場認為，信用緊縮對經濟成長的衝擊，將大到足以讓Fed大幅轉變貨幣政策，但衝擊將高度集中在依賴信用的領域，尤其是規模較小的銀行。

法國巴黎銀行指出，考慮到銀行放款標準緊縮對美國經濟衝擊的影響，預估美國聯邦資金利率的高峰為5.25%，低於之前預期的5.75%。不過，信評機構穆迪公司（Moody's）本周表示，迄今還沒有銀行信用緊縮的跡象。

投資 殖利率 升息

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