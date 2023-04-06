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社群媒體成銀行擠兌幫凶

編譯廖玉玲／綜合報導

銀行外排著長長人龍急著領錢，通常代表又一家銀行瀕臨破產，但這種「經典畫面」大概即將成為絕響。

在數位時代，客戶只需在手機輕輕點幾下就能把錢領光，加上社群媒體散播訊息的效率之高，或許讓當局面臨一個新的風險。

路透報導，3月上旬時，社群媒體上開始傳出，「創投天王」提爾的「創辦人基金」（Founders Fund）等創投公司，建議企業盡快把存在矽谷銀行（SVB）的錢領出來。

這些訊息如滾雪球般傳遞，引發SVB股價暴跌，並導致客戶爭相出逃，24小時內就提領出420億美元，速度之快，令人咋舌。當局於3月10日關閉了SVB。

美國這邊人心惶惶，大西洋對岸的瑞士信貸也遭殃，最後不得不在政府安排下，由主要競爭對手瑞銀集團（UBS）買下。瑞信早就體會到社群媒體的「威力」；去年一篇未經證實的社群媒體報導，引發客戶撤走資金，導致瑞信的一些實體違反流動性要求。

哥倫比亞大學高級研究員貝克說，人們的溝通比以前快多了，「這已改變銀行擠兌的動態，我們思考流動性風險管理的方式或許也該改變」。

知名避險基金經理人艾克曼在SVB破產幾天後警告，在一個有網銀和社群媒體的世界裡，「沒有哪家銀行能避免擠兌」，除非政府明確向存戶保證，他們可以「完全自由取用」自己所有的現金。

監管機構明白，銀行擠兌將以前所未見的速度展開，但究竟該如何因應這類由推特等平台引發恐慌的風險，目前尚沒有答案。

康乃爾大學法學教授奧瑞將SVB的後果歸咎於「缺乏溝通策略」；事發當時，監管機構應對外解釋SVB獨特的業務模式，其他銀行的風險並不像這家銀行那麼大，結果因為沒有這樣做，讓混亂的訊息在社群媒體上漫天傳播，左右了輿情，導致許多存戶擔心自己的錢也岌岌可危，因而加劇了金融系統的壓力。

社群媒體 SVB 破產

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