經濟顯露弱勢 那指連跌三日

那斯達克綜合指數 連續第3個交易日下跌，跡象顯示美國經濟正在走弱，投資人紛紛撤離成長型類股。

以科技股為主的那指下跌129.47點或1.07%至1萬1996.86點。史坦普500指數下跌10.22點或0.25%至4090.38點。道瓊工業平均指數上漲80.34點或0.24%收3萬3482.72點，得益於醫療保健股的出色表現。

最新的ADP私營就業 報告顯示3月就業成長放緩。4日的職位空缺報告證明Fed為勞動市場降溫的努力可能最終會產生效果。2月可用職位數量近2年來首次跌破1000萬。

高成長科技股承壓，Zscaler和CrowdStrike分別下跌8.33%和6.62%。晶片股也承壓，Advanced Micro Devices下跌3.45%。

市場傾向防禦性有助醫療保健股提振道指。製藥公司嬌生公司4日表示，將在未來25年內支付89億元，以和解其滑石粉產品致癌的指控，股價上漲4.49%。

公用事業股表現出色。公用事業部門特選SPDR基金(XLU)上漲2.59%。Xcel Energy和American Electric Power是其中表現最好的兩家公司，分別上漲3.9%和3.7%。杜克能源上漲2.71%。

美國國債殖利率 下跌，但Fed進一步升息的可能性加劇了市場波動。紐西蘭央行隔夜將利率調升2碼，指通膨「過高且持續存在」。