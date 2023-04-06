股指風雨不驚 衰退之說齊發

2023年至今，面對銀行倒閉、宏觀不確定性和超高利率，美股 已證明其極具韌性。史坦普500指數 、道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數自年初以來均處於正值區域。

但投資 人可能不想太過熱情。最近有關區域性銀行危機以及最新的經濟數據，都引發華爾街某些人士對未來經濟衰退的新擔憂。這可能會成為股市的最新心頭大患。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在給客戶的報告中寫道：「Fed今年無意降息，但風險資產表現出前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高位，美股收復近期失地。」「預計未來幾個月風險情緒將出現逆轉，市場將重新測試去年的低點。」他預測美股正處於「暴風雨前的平靜」。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)在4日致股東的年度信中表示，「當前的危機尚未結束」。雖然他不認為這是2008年金融危機的重演，不過他警告，最近的銀行倒閉「已經大大改變了市場的預期」，因為「市場出現衰退的可能性增加了」。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里上周也回應了類似的觀點，聲稱最近的銀行業壓力「現在肯定讓我們更接近」經濟衰退。

供應管理協會(ISM) 3日發布的製造業數據也加劇了擔憂。ISM最新的製造業採購經理人指數(PMI)讀數為46.3，為2020年5月以來的最低值，也是2009年以來所有10個分項指數首次都低於榮枯線50。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「我們越來越接近衰退。」他以企業獲利為例，2022年第4季企業獲利下降約4%，預計2023年第1季將下降6.5%。

某些分析師曾認為經濟衰退將在今年稍晚時出現。Vanguard資深經濟學家帕特森(Andrew Patterson)說：「我們認為它可能會在2023年下半年發生。」