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3月ADP就業僅增14.5萬 遠遜預期

財經新聞組／綜合報導

薪資處理公司ADP發布統計，3月私營部門招聘放緩，讓美國經濟閃現走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。

本月企業就業人數僅新增14.5萬人，低於2月上修後的26.1萬人，也低於「道瓊」估計的21萬人。

這使得第1季的平均每月招聘人數僅17.5萬人，低於第4季的21.6萬人，並且比2022年第1季平均39.7萬人大幅減少。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「 3月就業數據是經濟正在放緩的幾個訊號之一。」「雇主正從一年來的強勁招聘和薪酬增加中縮手；在經歷3個月的平穩期後，已在緩慢下降。」

根據ADP公司的計算，3月年薪成長率為6.9%，低於2月的7.2%。

服務業和商品生產企業的就業成長幾乎平分秋色，這是很不尋常的現象。美國經濟絕大多數以服務業為導向，因此該行業通常會產生較強勁的就業成長。5日公布的數據顯示，服務業和商品生產商分別增加了7.5萬人和7萬人。

不過上個月金融活動減少了5.1萬個工作崗位，專業和商業服務也減少了4.6萬個。製造業減少了3萬個。

從好的方面來看，休閒和酒店業新增9.8萬名勞工，貿易運輸和公用事業增加5.6萬人，建築業增加5.3萬人。 自然資源和採礦業也增加了4.7萬人，而教育和醫療服務增加了1.7萬人。

從規模角度來看，員工人數少於50人的小型企業新增10.1萬人最多，這與近幾個月小企業就業成長有限的情況形成鮮明對比。

ADP報告是7日勞工部非農就業報告的前哨。雖然ADP通常被視為更廣泛就業趨勢的指標，但這兩個數字可能存在很大差異。

接受「道瓊」調查的經濟學家預計，7日的就業報告將顯示3月非農就業人數增加23.8萬人，失業率保持3.6%不變。

就業 勞工部 道瓊

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