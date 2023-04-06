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電影票房 將重回疫前水平

財經新聞組／綜合報導
觀影人數正在回至疫情前水平。（路透）
觀影人數正在回至疫情前水平。（路透）

雖然超級英雄、戰機飛行員和藍色外星人去年吸引觀眾重回電影院，但最近源源不斷的各種類型的中等預算電影，反而更能推動票房收入成長。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝第安(Paul Dergarabedian)說，「我們正在趕上2019年的水平。」2019年票房是史上第二高，達到114億元。

2019年的票房表現已成為近年來電影業的指標，因為它代表新冠疫情之前影院最後一個正常的全年表現。

自2020年底電影院重新向公眾開放以來，美國票房穩步回升，每年都大幅增加。去年票房收入達到75億元，比2021年的45.8億元增加了64%。但是，它仍比2019年低34%左右。

產業分析師將票房略低歸因於影院放映的片源更為有限，而不是消費者對重返電影院不感興趣。

今年第1季電影公司全面上映了18部電影，比2019年同期的24部少了25%。同樣，第1季票房18億元也落後2019年同期24億元25%。

迪士尼的《阿凡達：水之道》和《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》以及華納兄弟的《金牌拳手III》和環球影業的《鞋貓劍客2》是第1季票房最佳；《梅根》(M3GAN)、《耶穌革命》和《熊蓋毒》等原創作品也取得強勁的成績，帶動了整體票房。

BoxOffice.com首席分析師羅賓斯(Shawn Robbins)說：「對我來說最令人鼓舞的跡象是，與去年相比，電影種類更多元了。」

他指出，有更多針對成人觀眾的影片，如《追星奶奶團》(80 For Brady)和《超難搞先生》(A Man Called Otto)，以及更多類型的電影，如《迫降危機》(Plane)、《恐怖行星65》(65)和《敲敲門》(Knock at the Cabin)。

這種多元性對潛在的電影觀眾很有吸引力。根據United Talent Agency的最新研究，大約33%的消費者表示如果提供更廣泛的電影類型和選擇，他們會更常去電影院。

電影院 分析師 迪士尼

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