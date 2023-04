電影票房 將重回疫前水平

觀影人數正在回至疫情前水平。(路透)

雖然超級英雄、戰機飛行員和藍色外星人去年吸引觀眾重回電影院 ,但最近源源不斷的各種類型的中等預算電影,反而更能推動票房收入成長。

Comscore資深媒體分析師 德加拉貝第安(Paul Dergarabedian)說,「我們正在趕上2019年的水平。」2019年票房是史上第二高,達到114億元。

2019年的票房表現已成為近年來電影業的指標,因為它代表新冠疫情之前影院最後一個正常的全年表現。

自2020年底電影院重新向公眾開放以來,美國票房穩步回升,每年都大幅增加。去年票房收入達到75億元,比2021年的45.8億元增加了64%。但是,它仍比2019年低34%左右。

產業分析師將票房略低歸因於影院放映的片源更為有限,而不是消費者對重返電影院不感興趣。

今年第1季電影公司全面上映了18部電影,比2019年同期的24部少了25%。同樣,第1季票房18億元也落後2019年同期24億元25%。

迪士尼 的《阿凡達:水之道》和《蟻人與黃蜂女:量子狂熱》以及華納兄弟的《金牌拳手III》和環球影業的《鞋貓劍客2》是第1季票房最佳;《梅根》(M3GAN)、《耶穌革命》和《熊蓋毒》等原創作品也取得強勁的成績,帶動了整體票房。

BoxOffice.com首席分析師羅賓斯(Shawn Robbins)說:「對我來說最令人鼓舞的跡象是,與去年相比,電影種類更多元了。」

他指出,有更多針對成人觀眾的影片,如《追星奶奶團》(80 For Brady)和《超難搞先生》(A Man Called Otto),以及更多類型的電影,如《迫降危機》(Plane)、《恐怖行星65》(65)和《敲敲門》(Knock at the Cabin)。

這種多元性對潛在的電影觀眾很有吸引力。根據United Talent Agency的最新研究,大約33%的消費者表示如果提供更廣泛的電影類型和選擇,他們會更常去電影院。