我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

Google宣稱第四代專用TPU比輝達A100效能更強更節能

編譯劉忠勇／綜合外電
Google 的 Bard 或 OpenAI 的 ChatGPT等大型語言模型就得分散成千上萬個晶片，然後合力運作數周或更久來訓練模型。（美聯社）
Google 的 Bard 或 OpenAI 的 ChatGPT等大型語言模型就得分散成千上萬個晶片，然後合力運作數周或更久來訓練模型。（美聯社）

Google 周二公布用於訓練人工智慧（AI）模型的超級電腦更多細節，宣稱他們的系統比輝達（Nvidia）同類系統更快速也更節能。

Google 自行設計一套名為 Tensor Processing Uinit（TPU）的專屬晶片，用於該公司 90% 以上的AI訓練工作，即通過模型輸入資料，成為人性化對話或生成圖像更有用的素材。

Google TPU 目前已經更新到第四代。Google 周二發表一份科學論文，詳細說明如何利用自行研發的光訊號交換器，將超過 4,000 個 Google TPU 串聯起來，形成一個超級電腦。

加強這些串連，已成為業者之間打造AI超級電腦的競爭重點，因為像Google 的 Bard 或 OpenAI 的 ChatGPT等大型語言模型規模太大，已非單一晶片存放得了。既無法存在單一晶片上，這些模型就得分散成千上萬個晶片，然後合力運作數周或更久來訓練模型。Google 的 PalM 模型是目前所公開最大的語言模型，由分成兩個各由 4,000 個晶片組成的超級電腦來進行訓練，耗時 50 天。

在論文中，Google表示，就規模相當的系統來比較，他們晶片的速度比基於輝達A100晶片的系統快1.7倍，功耗效率高1.9倍。A100大約和第四代TPU同時問世。

Google表示，第四代TPU並未和輝達當前旗艦圖形處理器（GPU）H100做比較，因為H100晶片是在Google晶片之後上市，且使用更新的技術。

Google 晶片 AI

上一則

Fed梅斯特：美利率應升至5%以上 且維持一段時間

延伸閱讀

蘋果1、2月傳停產M2晶片 3月產量砍半 因MacBook需求低

蘋果1、2月傳停產M2晶片 3月產量砍半 因MacBook需求低
ChatGPT應用商機 緯創、技嘉受惠

ChatGPT應用商機 緯創、技嘉受惠
壟斷訴訟 法官指控Google毀證欺騙

壟斷訴訟 法官指控Google毀證欺騙
輝達新研究 結合AI技術改善晶片設計

輝達新研究 結合AI技術改善晶片設計

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外宣布減產，震驚油市。（路透）

防範衰退還是槓上美國？四QA看懂OPEC+為何這時減產

2023-04-03 19:13
南韓貿易協會28日發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。路透

僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國

2023-03-28 11:50
狗狗幣投資人控告馬斯克，尋求2,580億美元的補償。（路透）

遭求償2580億美元 馬斯克尋求駁回狗狗幣訴訟

2023-04-01 07:25
第1季即將落幕，美股那斯達克100指數脫離熊市領域，令一些多方感到振奮。但巴隆周刊指出，諸多逆風當前，此刻尚難斷定美股後市持續看漲。圖／路透

那斯達克100上演熊市大逃脫 是美股買進訊號？

2023-03-31 09:58

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人