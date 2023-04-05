Google宣稱第四代專用TPU比輝達A100效能更強更節能

Google 的 Bard 或 OpenAI 的 ChatGPT等大型語言模型就得分散成千上萬個晶片，然後合力運作數周或更久來訓練模型。（美聯社）

Google 周二公布用於訓練人工智慧（AI ）模型的超級電腦更多細節，宣稱他們的系統比輝達（Nvidia）同類系統更快速也更節能。

Google 自行設計一套名為 Tensor Processing Uinit（TPU）的專屬晶片 ，用於該公司 90% 以上的AI訓練工作，即通過模型輸入資料，成為人性化對話或生成圖像更有用的素材。

Google TPU 目前已經更新到第四代。Google 周二發表一份科學論文，詳細說明如何利用自行研發的光訊號交換器，將超過 4,000 個 Google TPU 串聯起來，形成一個超級電腦。

加強這些串連，已成為業者之間打造AI超級電腦的競爭重點，因為像Google 的 Bard 或 OpenAI 的 ChatGPT等大型語言模型規模太大，已非單一晶片存放得了。既無法存在單一晶片上，這些模型就得分散成千上萬個晶片，然後合力運作數周或更久來訓練模型。Google 的 PalM 模型是目前所公開最大的語言模型，由分成兩個各由 4,000 個晶片組成的超級電腦來進行訓練，耗時 50 天。

在論文中，Google表示，就規模相當的系統來比較，他們晶片的速度比基於輝達A100晶片的系統快1.7倍，功耗效率高1.9倍。A100大約和第四代TPU同時問世。

Google表示，第四代TPU並未和輝達當前旗艦圖形處理器（GPU）H100做比較，因為H100晶片是在Google晶片之後上市，且使用更新的技術。