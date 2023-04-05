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Fed梅斯特：美利率應升至5%以上 且維持一段時間

編譯黃淑玲／綜合外電
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。 （路透）
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。 （路透）

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）4日在紐約的演講中表示，聯準會（Fed）今年應該將基準利率調升到5%以上，並且將利率維持在限定區間內一段時間，以抑制通膨。至於限定區間該在哪個水準，要視物價壓力能多快緩解而定。

梅斯特認為，通膨率要穩步降回2%，貨幣政策「今年需要某種程度，更向限定區間推進。聯邦基金利率移動到5%以上，並且讓聯邦基金實質利率維持在正的區間內一段時間。」梅斯特今年在利率決策會議沒有投票權。

彭博資訊指出，聯準會3月再升息25個基點（1碼），使得基準利率已經從一年前的近零水準，提高到4.75%～5%的目標區間。Fed宣布升息同時公布的利率預測點狀圖顯示，18位利率決策官員預測的中位數，是利率將在今年底觸及5.1%。

聯準會3月升息之後，多位Fed官員的談話都提到，他們正在觀察經濟數據，以確定近期銀行業動盪可能影響信貸緊縮或是經濟放緩的程度。部分官員暗示，Fed將再升息至少一次，這與前述點狀圖的預測相符。

梅斯特說，她不預期今年Fed決策官員會在今年降息。利率峰值該在什麼水準，取決於美國經濟和通膨需要多長時間才能降溫。「未來升息幅度，以及保持在限定區間內的時間，將由通膨和通膨預期的下降速度決定。而這要看需求放緩的程度，供應鏈挑戰解決與否，以及物價壓力緩和情況。」

梅斯特預期通膨很快就將「有意義的改善」，物價上漲率今年可望回落到3.75%左右，然後在2025年達到聯準會的2%目標。

針對美國銀行體系，梅斯特表示，美國銀行體系穩健，Fed官員們將觀察近期銀行業壓力導致的信貸緊縮程度，必要時將調整貨幣政策因應。

利率 升息 聯準會

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