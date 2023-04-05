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臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

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財經簡訊

財經新聞組／整理

GM取代福特成電動車亞軍

通用汽車(GM)在第1季超越福特汽車成為美國第二暢銷的全電動車製造商，僅次於產業龍頭特斯拉。GM今年前三個月賣出2萬670輛電動車；去年排名第二位的福特同期電動車銷量為1萬866輛，排名下降至第5位，遭現代汽車和福斯汽車追過。特斯拉第1季賣出16萬1630輛電動車。

不滿裁員 谷歌倫敦員工罷工

在裁員糾紛發生後，數百名谷歌英國員工在該公司倫敦辦事處舉行罷工。今年1月，谷歌母公司Alphabet宣布將全球裁員1.2萬名員工，相當於其全球員工總數的6%。擁有數百名谷歌英國員工的工會Unite表示，該公司忽視了員工提出的擔憂。谷歌在英國擁有5000多名員工。

TikTok在英遭罰12.7萬英鎊

熱門軟體TikTok因未能保護兒童數據，遭英國資訊專員辦公室(ICO)罰款12.7萬英鎊，約合1590萬美元。這是這款中資軟體面臨監管機構更嚴格審查的最新打擊。ICO發表聲明表示，它對TikTok處以罰款，原因是「多次違反數據保護法，包括未能合法使用兒童的個人數據」。

處理投訴不當 推特遭德罰款

德國聯邦司法辦公室發表聲明宣稱已開始對推特(Twitter)處以罰款，指控這家社交媒體公司對用戶的「非法」內容投訴處理不當。聲明說，已向辦公室報告在推特上發布的多個內容實例，當局認定這些內容是非法的。雖然有用戶投訴，但提供商並未在法律規定期限內刪除或屏蔽這些內容。

福特汽車上季銷量成長10%

福特汽車上季銷量成長約10%，主要得益於其關鍵的F系列皮卡和Bronco SUV的熱賣。該車商在前三個月賣出47萬5906輛汽車，較去年同期成長10.1%。卡車銷量成長近20%，而轎車成長5.1%，SUV成長不到1%。電動車成長41%，但銷量不到1.09萬輛，約占當季銷量2.3%。

2月職位空缺數低於1000萬

勞工部2月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告指出，可用職位總數為993萬，較1月下修後的數字減少63.2萬；為2021年5月以來職位空缺首次低於1000萬，代表Fed減緩勞動市場的努力的確已產生一些影響。離職人數增加14.6萬人達到略高於400萬人，顯示跳槽者對工作能力充滿信心。

汽車 電動車 谷歌

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