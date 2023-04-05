經濟擔憂再起 股指止連四漲

道瓊工業平均指數 下跌近200點，因交易員評估了油價飆升及其對全球經濟的影響。

道指下跌198.77點或0.59%收3萬3402.38點。史坦普500指數下跌23.91點或0.58%收4100.6點。這兩個指數都結束連續4天的漲勢。那斯達克綜合指數下跌63.13點或0.52%收1萬2126.33點。

最新的職位空缺報告顯示，2月可用職位數量近2年來首次降至1000萬以下，代表曾經火爆的支撐經濟的勞動市場開始放緩。

可以肯定的是，市場最近一直具有韌性，即使面臨持續的通貨膨脹、銀行業危機和更高的利率，股指仍在走升。

在OPEC+宣布每天減產116萬桶石油 後，能源市場成為本周另一個潛在的不確定性來源。西德州 中質原油(WTI)期貨受此消息影響，3日創下近一年來的最大單日漲幅。

工業股拖累了史指。該類股在11個類股中表現最差，下跌2.1%。相較之下，史指僅下跌約0.6%。

United Rentals和Generac的拖累程度最大，跌幅分別達7.8%和6.2%。道指成份股開拓重工也是其中表現最差的股票之一，下跌5.4%。

11個類股中有7個與工業類股一起下跌。公用事業上漲0.4%、醫療保健上漲0.2%和通訊服務上漲0.1%，是3個仍能逆勢而上的類股。