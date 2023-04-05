小摩CEO：銀行倒閉危機尚未結束

摩根大通 CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示，上個月美國兩家銀行倒閉給金融業帶來的壓力仍然是個威脅，應該重新構想監管程序來解決。

他在致股東的年度信函中表示，「在我寫這封信的時候，當前的危機還沒有結束。即使它已經過去，影響力也會在未來幾年陸續浮現。」「更重要的是，最近發生的事件與2008年全球金融危機的情況完全不同。」

美國最近的銀行業問題始於矽谷銀行(SVB )的倒閉。該銀行於3月10日因儲戶從該銀行提取數百億元而被監管機構接管。兩天後，規模較小的Signature Bank也被關閉。在歐洲，瑞士監管機構促成了瑞銀收購陷入困境的瑞士信貸。

後來摩根大通和其他大型銀行介入，在First Republic存入300億元，以安撫市場信心；該行是投資 人擔心可能成為下一個SVB的另一家地區性銀行。

地區性銀行面臨的壓力導致投資人和分析師認為，「大到不能倒」的銀行將成為危機的受益者。但戴蒙表示，摩根大通希望加強小型銀行，才能造福整個金融體系。

他寫道，「任何損害銀行信任度的危機都會損害所有銀行。雖然這場銀行危機的確讓大銀行『受惠』，因為它們從小機構那裡獲得存款，但認為它們在這次危機中獲利的想法是十分荒謬的。」

戴蒙還告誡不要以反射動作來改變監管體系。他寫道，大多數風險、包括長期債券的潛在損失，都「藏在大家的眼皮下」。「最近美國SVB和歐洲瑞士信貸銀行的倒閉，以及銀行體系面臨的相關壓力，都凸顯出僅僅滿足監管要求是不夠的。隨著局勢變動，管理這些風險需要持續和警惕的審查。」

他相對呼籲制訂更具前瞻性的監管。已成問題核心的長期持有債券其實都具高評級，但最近壓力測試並未計入利率的快速上升。