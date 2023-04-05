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黑石BREIT 續面臨贖回壓力

財經新聞組／綜合報導
黑石集團持續面臨地產投資信託基金的贖回壓力。（路透）
黑石集團持續面臨地產投資信託基金的贖回壓力。（路透）

在美歐銀行業動盪之際，私募投資公司黑石集團管理的基金面臨45億元的贖回請求。

黑石集團表示，由於面臨大量贖回請求，該公司3月再次阻止投資人從其700億元規模的房產投資信託基金(BREIT)中撤資。這是該公司連續第5個月限制贖回。

黑石集團去年12月1日宣布，因投資人贖回請求激增，已自11月開始限制BREIT贖回。該基金投資人單季最多只能贖回5%，每月最多贖回2%。

雖然距離這項宣布已經4個月，黑石的「擠兌」風波仍在持續中。而在歷經過2008年金融危機以來最大規模的銀行業動盪後，投資人的恐慌情緒似乎再度急劇升溫。

黑石集團在給投資人的信中說，BREIT在3月滿足了6.66億元的贖回請求，僅占當月45億元總贖回請求的15%。3月的總贖回請求比2月的約39億元高出15%，但比1月收到的53億元請求低16%。

黑石集團發言人發表聲明中說，BREIT保留限制贖回以防止大規模資金外流的權利，「這種作法意在防止流動性錯配，並讓長期股東價值最大化，目前正在按規畫發揮作用。事實上，自11月30日以來，BREIT已經向要求贖回的股東支付近50億元。」

黑石集團總裁格雷(Jonathan Gray)及高管在3月8日和9日與200多名投資人會面，說明日益加劇的金融動盪將帶來全新投資機會，但投資人的擔憂仍然很強烈。

黑石表示，正在發生的金融問題可能會提振BREIT的獲利，因為這將限制銀行為新屋建築提供融資，抑制供應，並對其物業的租金提供上行壓力。

經濟學家擔心，如果歐美銀行業的問題讓本已承壓、規模數兆美元的商業地產出現更全面的信貸緊縮，商業地產可能成為「下一顆未爆彈」。

投資 租金 融資

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