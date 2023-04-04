沃爾瑪 更新官網及App內容

沃爾瑪的數位商店有了新面貌。從本周開始，所有瀏覽該公司網站和App的客戶都將看到更大、更漂亮的照片、影音和社交媒體貼文，沃爾瑪希望這些內容能推動更多購買。沃爾瑪電商長沃德(Tom Ward)表示，其目標是讓網上購物更輕鬆、更吸引人。

庫存穩 估汽車 銷量連升2季

由於汽車製造商終於能夠按時向經銷商運送更多車輛，預計汽車銷量將連續第二季成長，同時關注點也將放在留意需求趨於平穩的跡象上。在疫情中斷了半導體晶片和其他原材料的供應後，汽車生產受到打擊，損害了汽車製造商滿足個人出行需求激增的能力。

洛馬獲陸軍45億元導彈合約

洛克希德馬丁公司表示已獲美國陸軍聯合空對地導彈(JAGM)和地獄火導彈的多年生產合約。這筆4年的合約可能高達45億元，包括之後的續約。合約第一年總值將達到4.39億元，是首批多年精確彈藥合約之一，因為五角大廈希望建立庫存以威懾中國。

Rivian全年交車5萬輛可達標

電動車製造商Rivian Automotive表示其第1季交車量符合預期，並可望在2023年生產5萬輛電動車。Rivian第1季生產了9395輛電動車，並在季末交車7946輛。Rivian還表示可望實現全年生產目標。該公司2月28日預計2023年將生產5萬輛汽車，大約是2022年總產量的2倍。

BioNTech與DualityBio合作

德國製藥廠BioNTech與中國生技公司DualityBio簽署一項協議，共同開發和商業化兩種癌症抗體候選藥物。兩家公司發表聯合聲明表示，DualityBio將收到總額1.7億元的預付款，並將有資格獲得可能超過15億元的開發、監管和商業里程碑付款，以及個位數到兩位數的分級授權使用費。

康明斯投資 10億元升級設施

康明斯公司(Cummins Inc)表示將在其美國引擎製造網絡中投資至少10億元升級一些設施，以支持更新的潔淨能源技術。康明斯表示，這筆投資將用於其印第安納州、北卡羅來納州和紐約州的設施，升級其潔淨能源技術，包括與燃料無關的引擎平台；這些平台將使用天然氣、柴油和氫氣等低碳燃料。