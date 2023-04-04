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就算上季大漲 專家看空科技

財經新聞組／綜合報導

華爾街知名空頭分析師、摩根史坦利首席策略師威爾森(Michael Wilson)警告，科技股超過20%的漲勢是無法持續下去的，該行業將重回谷底。

在幾家美國銀行先後倒閉，而歐洲的瑞士信貸遭收購後，投資人紛紛逃離銀行等經濟敏感行業，改為擁抱科技股，推動那斯達克綜合指數上漲。

威爾森表示，出現這種現象的部分原因是科技被視為傳統的防禦性產業。他但並不同意這一觀點，並認為公用事業、生活必需品和醫療保健具有更好的風險回報率。該策略師表示：「科技股實際上比較具正周期性，比較可能在熊市中與大盤同時觸底。」

他指出：「我們建議等待大盤持續探底，然後再伺機買入科技股，主要由於該行業通常會在低谷後迎來一段時間強勁的表現，這是科技業周期性表現中相對有利的時期。」

此外，威爾森表示，對Fed將很快就會結束貨幣緊縮政策的預期，將會讓投資人失望。他指出，「我們不認為最近擴大的銀行融資計劃會是一種量化寬鬆的形式，也不認為這最終將會刺激風險資產上漲。」

包括根大通的馬鐵卡(Mislav Matejka)在內的其他策略師也表示，科技股「可能不再是進行結構性布局的優質投資標的」。由於獲利風險、缺乏吸引力的估值和長期背景下非常高的價格水平，科技業跑贏大盤的強勁表現可能即將終止；這些策略師普遍對該行業保持中立。

此外，雖然人們擔心銀行業危機會導致經濟成長急劇惡化，但科技股的暴跌更可能會對市場產生重大影響。科技類股曾是史坦普500指數3月上漲3.5%的主要推動力。微軟、蘋果和輝達是上個月史指中漲幅最大的個股；而在此同時，銀行股為主要表現相對不佳的類股。（財經新聞組）

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