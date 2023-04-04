OPEC+減產 加重抗通膨負擔

OPEC+部分成員宣布減產，通膨恐將再起。（路透）

幾個OPEC+成員國將決定年底前將全球產油量額外收緊每天116萬桶，進一步加重了央行 遏制全球通膨的努力。

華盛頓批評OPEC+國家這項決策，指這將每天從全球石油 市場減少超過100萬桶原油供給。加上俄羅斯從2月起的每天減產50萬桶，從現在到年底，OPEC+成員國的自願減產總量超過每天160萬桶。

美國國家安全委員會發言人表示：「即使市場充滿不確定性，我們不認為減產是明智的。」

拜登政府一再抨擊OPEC+集團的減產，因其衍生的通貨膨脹對家庭造成重大損失。限制產能導致供應減少，推升油價 上漲，進而推高總體通膨數據。

Rystad Energy分析師龐斯佛德(Victor Ponsford)在研究報告中表示，「由於這些自願減產，預計今年底前油價將上漲，這可能會加劇全球通膨，促使全球央行對升息維持更加強硬的立場。但這也將降低經濟成長並減少石油需求的擴張。」

石油經紀商PVM策略師瓦爾加(Tamas Varga)指出，有組織性的自願減產帶來的更廣泛的政治風險，整體通膨率的上升速度應該快於預期，「但央行可能不會偏離放慢升息的進程，因為它們的觀點主要由核心通膨數據決定，而核心通膨數據不會像總體通膨那樣受到油價走強的影響。」

美國可以進一步釋出放其戰略石油儲備(SPR)來應對油價上漲。華盛頓也可以阻止全球獲取委內瑞拉和伊朗的石油儲備來阻礙其對抗通膨，而歐盟國家同樣避免向俄羅斯購買石油，以聲援被入侵的烏克蘭。

閒置產能一直是OPEC+近期聲明的核心，因此該組織擴大保障對石油項目長期投資的穩定回報。幾乎所有宣布個別減產的OPEC+成員國都擁有額外產能。