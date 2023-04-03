散戶買股興趣淡了 沒螞蟻雄兵 美股恐脆弱難守

散戶放緩買進美股。（歐新社）

華爾街日報報導，美股 第1季波動激烈，散戶買股的興趣減弱。

根據Vanda Research的數據，散戶淨買入美國的金額在2月創單月新高後，近幾周大幅放緩，降到2020年11月以來最低。在截至上周四的10個交易日，散戶淨買入美股約89億美元，遠低於截至2月16日的10個交易日，當時寫下峰值170億美元。

Vanda研究部門資深副總裁Marco Iachini說： 「散戶投資 人的腳離開油門了。這無法持續。信念開始動搖。」

美國散戶協會的信心調查顯示，3月投資人情緒變糟，看跌的投資人比率升到12月以來最高。雖然銀行業危機點燃聯準會可能放慢升息速度的押注，從而提振股市——史坦普500指數3月上漲3.5%、今年來勁揚7%，科技股表現尤其優異——但部分投資人愈來愈擔心美國經濟可能出現明顯衰退，而非他們期待的軟著陸。

例如，28歲的營建工程師傅勒在3月初賣掉他20%的持股，將現金轉到收益率逾4%的貨幣 市場基金帳戶裡。2008年金融危機時，傅勒還是青少年，但他說他記得那時造成的衝擊，他擔心另一場經濟衰退可能很快就要來了。

連專業的基金經理人也縮手。根據美國銀行3月的全球基金經理人調查，他們的美股配置降到18年來最低，淨44%減持美股。美銀3月7日發布股票流量數據顯示，該銀行法人客戶今年已從美股淨撤出68億美元。

這使得企業購買庫藏股成為股價的重要支撐力道。截至3月初，美銀的企業客戶已淨購買將近160億美元的股票，儘管分析師指出，自年初以來，企業放緩了買庫藏股的步伐。

由於美股走勢充滿不確定性，許多人把錢轉進現金和約當現金。高收益的儲蓄帳戶、貨幣市場基金和短期政府債券等超安全工具，提供過去十年大部分時間未曾見過的誘人收益。

根據Investment Company Institute，美國零售貨幣市場基金的總資產上周創新高。截至周三，零售貨幣市場基金的資產規模自年初以來增加大約1,960億美元，這是至少2007年至今，資金流入創歷來首季最大。