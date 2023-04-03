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美大型科技股 市值大躍進

編譯林聰毅、記者李孟珊／綜合報導
科技大咖Q1市值成長榜( 資料來源:FactSet)
科技大咖Q1市值成長榜( 資料來源:FactSet)

編譯林聰毅、記者李孟珊／綜合報導

經歷風雨飄搖的2022年後，美國大型科技股今年第1季表現出色，十大公司市值暴增約2兆美元，以蘋果增加5,000億美元最多，微軟、輝達、特斯拉、Google母公司字母（Alphabet）居二至五名。分析師認為，隨著美債殖利率持續下滑、那斯達克100指數逼近阻力線，大型科技股有望續強。

法人指出，從上季美國科技指標股市值增幅前五強來看，透露市場看好智慧手機、生成式AI應用、電動車等領域，台廠當中，台積電、日月光投控、鴻海、世芯-KY、台達電、貿聯-KY等，都與相關產業有連結，可望扮演台股多頭領頭羊。

去年電動車大廠特斯拉、臉書母公司Meta Platforms的股票慘遭拋售，但今年受惠於經濟信心增強與許多公司削減成本，美國科技股今年來大舉反攻。

MarketWatch報導，今年來19家最大科技公司的市值均成長，在標普500指數資訊科技類股的70檔股票中，有60檔股價上季（截至3月30日收盤）都收紅。

標普500指數IT類股市值在第1季增近2.4兆美元，以蘋果增加最多、達5,020億美元；微軟居次，市值多3,270億美元；三至五名依序為輝達、特斯拉及Google母公司字母。這些科技大咖股價的凌厲漲勢，也帶動那斯達克100指數進入新牛市（由去年12月低點回漲約23%）。

這波漲勢雖不免引發科技股漲過頭的疑慮，但巴隆金融周刊認為，科技股有理由繼續向上攻堅。首先，那斯達克100指數正朝12,500點邁進，在大型科技股上攻之際，日漸可能突破重要關卡13,500點。

其次，由於市場對聯準會（Fed）的降息預期日增，美債殖利率已從高點回落，若持續如此，科技股估值（本益比）可維持穩定。

指數 殖利率 特斯拉

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