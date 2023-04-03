準青少男 護膚產品最新客群被忽略的商機 名牌缺席 媽媽族自創適合男孩產品 填補缺口

護膚品牌Stryke Club創辦人是兒童皮膚科醫師。（取材自Instagram）

到沃爾瑪 (Walmart)、目標市場(Target)或住家附近雜貨用品店逛一逛， 可看到架上擺滿有香味、會起泡、保濕、泡沫狀、 甚至閃閃發光的臉部和身體清潔用品，大人小孩都適用；而最近，深受10到12歲「準青少年」男孩(tween boys)喜愛的護膚用品明顯短缺。

市場研究機構Mintel美容及個人保養用品資深分析師基茨米勒(Carson Kitzmiller)說，準青少年用品是極大的「留白空間」(white space)，是被忽略掉的商機。

有些精品公司和企業家眼睛雪亮，已發現這個被忽略的商機缺口，趁著大品牌缺席時試圖快馬加鞭填補缺口，生意眼光銳利者不乏媽媽族。

媽媽醫師創Stryke Club

Stryke Club創辦人兒童皮膚科醫師馬吉尼斯(Sheilagh Maguiness)說，她的兩個兒子各9歲、11歲，對清潔用品的需要不斷變化，總是欠缺適用產品，激發她開發Stryke Club品牌。

馬吉尼斯和其他三位聯合創辦人2020年疫情最嚴重時推出這款男孩護膚品牌， 產品包括洗臉用品、沐浴用品、乳液、外用抗痘護理產品等，單價低於25美元，隔年便進駐目標市場和網路商店。

馬吉尼斯說，之後沃爾瑪也找上門，發現市場上確實存有缺口並且和他們合作，大受歡迎，2020年以來，銷售規模每年成長45%，預估2023年銷售額約300萬美元。

Stryke Club產品標榜溫和配方，雖然店面充斥女孩用品，該品牌迄今仍以7到十來歲小大人男性族群為主要訴求對象。

馬吉尼斯說，無論是皮膚敏感、長粉刺或濕疹、第一次刮鬍子，男孩都有特定需求，除了開發好產品，還必須幫男孩們克服好好照顧自己的羞恥感受。

市場研究公司NPD調查，全美個人護理產品市場規模每年超過250億美元，很少有專為男孩設計的。

即使主打男性成人美容護膚用品的獨立或精品品牌護膚用品牌Harry's、Dollar Shave Club、Bevel大獲成功，市場仍優先考量女性消費者。

認證皮膚科醫師克萊因(Rhonda Klein)認為，品牌總是跟著購買力走，直到最近，男孩才開始對護膚用品展現興趣，對商人來說，針對消費者在尋找的產品和市場進行投資會容易一些。

受到社群媒體 影響，年紀稍大的男孩變得越來越在意護膚，也願意為護膚花錢。

耶魯紐黑文醫院(Yale New Haven Hospital)皮膚病學助理臨床教授瑪拉茲·羅賓遜( Deanne Mraz Robinson)說，社群媒體缺點不少，卻也將皮膚護理這個話題帶入跨性別和年齡的主流對話裡；因為社群媒體，人們的外表比過去有更多人觀看，使得十來歲男孩在內的每個人變得比過去更關心皮膚和外觀。

兩位媽媽創JB SKRUB

鮑文(Julie Bowen)和布萊恩(Jill Biren)是好朋友，一起為兒子尋尋覓覓適合的護膚用品，之後合作成為商業夥伴。

兩位媽媽今年1月推出直銷品牌JB SKRUB，共有洗臉用品、面霜、沐浴用品、身體噴霧和控油面巾等五款產品，單價16至20美元，配方與包裝都以10至16歲男孩為主。

這兩位媽媽在兒子小學生日派對上相遇，談起市場上買不到男孩適用、不會太香的身體保養和清潔用品，便萌生合作構想。鮑文是演員、製作人和導演 ，在ABC情境喜劇「摩登家庭」(Modern Family)飾演Claire Dunphy；布萊恩是國際期刊出版業者康泰納仕(Conde Nast)美容時尚行銷主管。

兩位事業有成的母親希望產品改變男孩們打理個人衛生的觀念和作法。鮑恩說，多數家庭中，男孩使用父母或姐妹購買的用品，可能聞起來有草莓味、或者太幼稚，到了青春期，皮膚和身體發育的情況變了，這些用品未能充份滿足他們的需要，JB SKRUB力求簡化，採用簡單坦率的語言、清潔和可持續的成份、易使用的包裝。

鮑文和布萊恩花三年開發產品、諮詢皮膚護理專家，採用乾淨原料製作，例如沐浴露含益生元奇亞籽提取物，可抗炎和抗微生物。

包裝也為最終用戶而開發，並考慮可持續性，例如將洗面乳裝在泵管裡而不是罐子裡，男孩更容易使用，預計今年稍晚推出填充服務(refills)，希望最終將JB SKRUB進入零售店，預計營業第一年年底銷售額將達七位數。