理財問答：這十項嬰兒用品 千萬別買

問：我最近開始為夏天即將出生的寶寶採購用品，該注意什麼才能確保安全？

答：政府當局、業者也都很注意嬰兒用品的安全性，長久以來，舉凡配方奶粉、乃至於各式各樣的玩具都因為有安全顧慮被點名召回；為人父母者為小寶貝張羅用品時務必要將這些訊息納入考量。

期刊「消費者報導」(Consumer Reports)產品安全主管卡普爾(Ashita Kapoor)說，產品召回這類事情很複雜，處理不當會導致嚴重後果；產品被召回往往會躍登媒體頭條新聞，也會在社群媒體 引起騒動，但有些產品被點名召回卻繼續在市面上銷售，消費者如果不提高警覺很可能把危險用品買回家使用。

除了安全考量，還要留意「必要性」，以免浪費錢。

專家列出以下十款「永不購買」用品，建議消費者提高警覺。

第一：搖玩睡籃(Sleepers)

根據消費者報導，知名品牌費雪(Fisher Price)產製的搖玩睡籃Rock 'n Play Sleepers已被召回好幾年了；2019年4月，費雪公司在消費者提出30多起因使用該產品致死的報告後召回，目前已停售該款產品，但是，二手用品店可能還買得到，必須特別張大眼睛查看，千萬不要買到被點名召回的型號。

第二：嬰兒床床上用品和緩衝墊(Crib Bedding and Bumpers)

嬰兒床空蕩蕩的看起來好像不太舒適，但是，在床上放置軟綿綿的床上用品和緩衝墊對 18 個月以下嬰兒並不安全， 據 2022 年美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)論文，每年約3500 名嬰兒因睡眠相關問題死亡，因此建議將柔軟物品如枕頭、抱枕玩具、被子、床墊罩、毛毯和不夠緊合的床單等寬鬆床上用品遠離嬰兒睡眠區，以免小寶寶猝死、窒息、卡住和勒死。

第三：Boppy品牌哺乳枕(Boppy Loungers)

哺乳枕對喂乳的父母親大有幫助，但如果讓小嬰兒躺著睡可能有危險。Boppy公司在其產製的哺乳枕導致8個嬰兒死亡、並且因有窒息風險而被視為不安全後，2021年9月宣布召回。

除了被點名召回的該品牌，其他類似用品包括哺乳枕和睡眠定位枕(sleep positioners)對小嬰兒來說也都不安全。

第四：嬰兒鞋

專家建議不要買嬰兒鞋並非基於安全考量，而且沒有必要，在某些季節，襪子也沒有必要。小寶寶出生後的前幾個月，壓根還不會也不必走路，穿鞋多此一舉。

第五：紙巾溫熱器(Wipe Warmers)

這類產品基本上都是安全的，主要用來溫熱紙巾，寶寶換尿布清潔時不會涼颼颼，問題是，溫熱器潮濕、溫暖，正好是細菌溫床，如果您猶豫著不知該不該買，專家建議略過別買，省下一筆錢。

第六：嬰兒床帳篷(Crib Tents)

在嬰兒床上罩帳篷，目的是讓嬰兒留在床內，出發點是力求安全，但可能反而不安全，因為安全原則是，不要使用靠近或高於孩子睡眠區的低垂物，只要未正確固定，帳篷可能掉落，或者寶寶會隨手亂抓將帳篷拉下，一不小心可能導致窒息。

第七：嬰兒學步車(Infant Walkers)

許多醫師認為嬰兒在學會走路前使用學步車並不安全，據healthychildren.org，小寶寶坐在學步車裡移動可能從階梯上滾落，或伸手從桌上拉一塊布而灑出熱咖啡 、從爐子上拿鍋把而被燙傷，甚至可能在大人不注意時自行掉入泳池或浴缸溺水，與其讓寶寶坐學步車趴趴走，不如打造固定範圍或圍欄讓寶寶在那裡面安全活動。

第八：昂貴的尿布抬(Changing Tables)

嬰兒尿布台往往非常昂貴，但除了讓寶寶躺在上面換尿布，別無其他用途，而事實上，在床上或其他乾淨平面都可換尿布。尿布台零售價可高達1000美元以上，還是把錢省下來。

第九：二手或過期汽車 嬰兒椅

汽車嬰兒椅是新生兒屬一屬二的重要必需品。通常，嬰兒椅從製造日起6到10年過期，所以最好不要買二手品，就算為了省錢買二手貨，也要注意製造日期。

第十：側開式嬰兒床(Drop-Side Cribs)

側開式嬰兒床曾是很多新生兒的必需品，如今已被視為不安全的用品，無論製造、銷售或捐贈這類用品都屬違法；這類嬰兒床可讓照顧者容易抱孩子，但是，嬰兒床和床墊間容易有縫隙、導致危險。