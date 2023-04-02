美國電動車補助 強打在地化

美國財政部 公布電動車 補助新規定細節，4月18日起，電動車的電池零組件和關鍵礦物原料必須要有一定比率來自美國或其特定友好國家，才能依據通膨削減法享有7,500美元的稅額減免優惠補助，此舉是要降低對中國大陸原料的依賴。

新規定還排除在北美以外組裝的車輛，這迫使亞洲與歐洲車廠必須提高在美當地的產量，否則就會面臨被排除在優惠補貼之外的不利因素。

華爾街日報報導，美國財政部3月31日宣布，新規定在4月18日生效後，美國電動車消費者購車時若要取得3,750美元的稅額減免，電動車40%的電池關鍵礦物原料必須在美國或是與美國達成自由貿易協定的國家開採或加工，或是在北美回收。此占比要求將逐年增加，至2027年必須提高至80%。

若要取得另外的3,750美元的稅額減免，車輛的電池零組件須至少50%在北美製造或組裝，此占比也是逐年增加，在2029年占比將提高到100%。

這有別於1月1日至4月中旬，所有在北美組裝、價格低於特定水準的電動車都有資格獲得全額7,500美元稅額抵減的情況。在這段期間，並沒有規定關鍵礦物和電池零組件的北美製占比。

汽車 創新聯盟執行長波賽拉表示，根據新標準，目前在市面銷售的電動車車款中，只有少數有資格獲得全額7,500美元的減稅優惠。

根據汽車創新聯盟的數據，新規定生效後，符合稅額減免條件的車輛約占電動車市場的43%，低於先前的92%。

美國政府官員預估一開始符合規定的車輛會暫時減少，不過長遠來看，隨著美國和外國企業的汽車和電池產線布建完成，數量將會增加，企業目前已經投資450億美元建造75座工廠。

大陸多年來稱霸電動車鋰電池產業，電池關鍵礦物原料加工精煉市占60%；提供電動車龍頭特斯拉原物料的陸廠「贛鋒鋰業」持續向海外擴張收購礦山。美國一位官員表示：「我們希望終止（對大陸）過度依賴。」

美國財政部將澳州、加拿大、墨西哥和南韓等20多國列為符合關鍵礦產規則的自由貿易協定國家。雖然最近宣布與日本達成雙邊關鍵礦產協議，讓日本也列入名單中，但歐盟和英國仍不符合資格。