我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風橫掃美國多州 罹難人數升至21人

澤倫斯基：俄任輪值主席 象徵安理會權威「破產」

聯準會理事：通膨展望已惡化 升息行動恐延長

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
聯邦準備理事會（Fed）的一名高層官員警告，美國通貨膨脹情況自今年初以來已經惡化，這可能導致聯準會打擊物價上漲的持續行動延長。 （路透）
聯邦準備理事會（Fed）的一名高層官員警告，美國通貨膨脹情況自今年初以來已經惡化，這可能導致聯準會打擊物價上漲的持續行動延長。 （路透）

聯邦準備理事會（Fed）的一名高層官員警告，美國通貨膨脹情況自今年初以來已經惡化，這可能導致聯準會打擊物價上漲的持續行動延長。

法新社報導，聯準會（美國央行）利率政策訂定委員會投票成員之一庫克（Lisa Cook）在俄亥俄州一場經濟會議上發表預備講稿時說，如果數據「顯示經濟力道持續，且通貨膨脹降溫速度減緩」，那麼聯準會「可能還有更多工作要做」。

聯準會為了積極嘗試讓處於歷史高點的通貨膨脹率朝其長期目標2%下降，自去年3月以來已9度調升基準放款利率，且間隔短暫。

不過，在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）近期因利率曝險情況令人擔憂而戲劇性倒閉、掀起銀行業風暴後，聯準會已因此重新考慮在3月進行較大幅度升息，最終選擇了幅度較小的升息0.25個百分點（1碼）。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在利率決議後暗示，聯準會可能只會再升息1次，就讓當前升息循環告一段落。

今天稍早公布的數據顯示，聯準會偏好的衡量通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE Index）2月漲幅下降。然而，庫克在今天的演說中示警，去除波動的食物和能源價格後，美國核心通膨率依舊遠高於聯準會希望見到的水準。

她表示：「通膨景象甚至比今年稍早看似情況更不利。整體而言，新進數據可能暗示，今年通膨率會稍微升高、經濟成長更強勁。」

但庫克也說，她會「密切觀察銀行業情勢發展。銀行業有可能讓信貸環境收緊，進而抵銷一些經濟力道」。

聯準會 利率 升息

上一則

桑默斯：現在認為美國金融動盪結束「還太早」

延伸閱讀

蘋果開發者大會 6/5登場

蘋果開發者大會 6/5登場
路透：馬斯克計畫最快4月訪中 尋求與總理李強會面

路透：馬斯克計畫最快4月訪中 尋求與總理李強會面
庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬
中國官媒一張圖諷：CEO在中美兩國 待遇大不同

中國官媒一張圖諷：CEO在中美兩國 待遇大不同

熱門新聞

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
金融市場近來走勢詭譎多變，分析師建議投資人先坐下來蒐集資訊，勿驚慌失措。（路透）

面對市場動盪 分析師：現在先躺平就好

2023-03-26 05:54
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
聯準會從去年9月到今年2月間，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損，營業虧損約達420億美元。 （路透）

股本將淪負數…印鈔票的Fed也會嚴重虧損？原來是「這因素」

2023-03-28 08:52

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對