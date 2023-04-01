我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

那指寫下2020年最佳單季表現 未考慮衰退風險似嫌樂觀

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人並未理會美國前總統川普遭到起訴的可能影響，他因2016年總統大選前夕向一名前成人電影女星支付封口費而遭起訴。（路透）
投資人並未理會美國前總統川普遭到起訴的可能影響，他因2016年總統大選前夕向一名前成人電影女星支付封口費而遭起訴。（路透）

美國股市挺過3月意想不到的銀行倒閉狀況，周五在通膨指標降溫的鼓舞之下，連續三日上漲，反映投資人看好聯準會（Fed）升息可能進入尾聲。展望第2季，投資人擔心美股偏於樂觀，根本尚未反映經濟衰退的風險。 

史坦普500指數周五上漲1.4%，一周來漲幅擴大至3.5%，為去年11月來最佳單周表現；道瓊工業指數周五上漲415.12點，那斯達克綜合指數大漲1.7%。

台積電ADR周五隨費城半導體指數上漲，各漲0.6%和0.7%。台積電ADR第1季大漲24.9%，創下2020年第4季來最大單季漲幅；費半第1季漲27.6%，則是2020年第2季以來最佳表現。

總結第1季，史坦普上漲7%，道瓊漲0.4%，而那斯達克綜合指數大漲17%，寫下2020年第2季最佳的一季。

美國公債價格第1季也大漲。美國10年期公債殖利率周五由去年年底的3.826%跌至3.491%。2年期公債殖利率降至4.060%，創2008年以來最大單月跌幅。

華爾街再度咬定Fed最快會在今年下半年轉而降息，衍生性金融商品市場已表明，聯邦資金利率會在5月達到4.9%的頂點，然後到年底會回到4.4%。目前聯邦資金利率水準為4.75%至5%。

在降息的預期心理之下，許多去年被嚴重打壓的個股大舉反攻。輝達（Nvidia）第1季大漲90%，Meta和特斯拉各漲76%和68%。此外，不少投資人認為，地區性銀行若經營持續困難而導致銀行收緊放款，資金雄厚的大型科技股比較不受影響。

Global X ETF策略師克洛芙（Michelle Cluver）說：「我認為必須因市場利率走向而重新評價。」不過，她也認為，因銀行股危機看來已得到控制，Fed近期並沒有降息的迫切理由。

對部分市場人士來說，在不斷升息和金融情勢緊縮的環境之下，最大問題是美國經濟能否保持不墜。有人擔心 ，美股價位較歷史水準依然偏高，一旦美國經濟出現衰退，企業獲利勢將繼續下滑。

Fiduciary Trust投資長歐森說：「市場根本沒有反映經濟衰退的可能性。」對股市來說，「這意味著未來幾季可能會出現非常令人不快的驚奇。」

據路孚特（Refinitiv）調查，史坦普500指數成份股企業第1季獲利將比去年同期下降5％，第2季也會下滑3.9％。不過，據Ned Davis Research統計，在經濟衰退期間，企業獲利平均一年會下降24％。

殖利率 指數 投資

上一則

財經簡訊

延伸閱讀

科技股搶反彈 基本面未改善

科技股搶反彈 基本面未改善
那指本季漲16% 2020年來最佳

那指本季漲16% 2020年來最佳
華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱

華爾街大多頭嘲笑「大賣空」貝瑞：熊開始爬出陷阱
美股早盤開高走高 通膨放緩 Fed升息周期料近終點

美股早盤開高走高 通膨放緩 Fed升息周期料近終點

熱門新聞

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
金融市場近來走勢詭譎多變，分析師建議投資人先坐下來蒐集資訊，勿驚慌失措。（路透）

面對市場動盪 分析師：現在先躺平就好

2023-03-26 05:54
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事