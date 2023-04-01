財經簡訊
歐元區3月核心通膨創新高
隨著能源價格持續下跌，歐元區3月通膨率大幅下降，而核心通膨則升至歷史新高。歐盟統計局公布初步數據顯示，3總體通膨率為6.9%。較2月的8.5%明顯滑落。不含波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨較上月略有上升，在3月達到5.7%的歷史新高，高於2月的5.6%。
本季湧入現金 疫來單季最高
根據美國商銀全球研究部的數據，今年第1季投資人將5080億元轉至現金，為新冠疫情初期市場動盪以來最大的單季資金流入，因為幾家銀行的倒閉導致市場頭昏腦脹。根據EPFR的數據，截至29日當周，流入現金資金為601億元，低於前周的1429億元，但單季流入量為2020年第1季以來最大。
卡夫亨氏出售俄國嬰食業務
食品巨頭卡夫亨氏(Kraft Heinz)已同意將其俄羅斯嬰兒食品業務出售給當地飲料和零食製造商Chernogolovka。Chernogolovka是過去一年外國企業撤離俄羅斯的主要受益者之一，它搶下Kellogg Co的本地業務，並希望在可口可樂和百事可樂斬斷業務關係後，大幅增加其軟性飲料市場市占率。
BP提供Uber司機充電補貼
英國石油(BP Plc)表示，根據31日宣布的一項最新協議，它將為Uber Technologies Inc的司機使用其充電中心提供補貼激勵。兩家公司發表聲明表示，Uber和BP最初將在包括美國、英國和歐洲在內的主要市場進行合作，以幫助這家網約車公司實現其2030年排放目標。
FDIC行使First Citizens股權
銀行監管機構之一的聯邦存款保險公司(FDIC)決定行使其價值5億元的First Citizens BancShares Inc股票股權增值權，作為該地區銀行收購倒閉的矽谷銀行交易之一。行使日是3月28日。FDIC本周宣布支持First Citizens收購矽谷銀行，但FDIC因此損失200億元。
福特砸45億投資印尼鎳廠
福特汽車（Ford）3月30日與巴西淡水河谷（Vale）印尼子公司、中國浙江華友鈷業簽署協議，將投資45億美元於印尼設立鎳加工廠，以確保電動車電池原料鎳的供應，為再一次跟進競爭對手特斯拉（Tesla）的腳步，福特電動車工業化副總裁德雷克說：「這項框架讓福特能直接以最低成本掌控需要的鎳。」
三星考慮在日本設封測廠
路透引述知情人士報導，全球最大記憶晶片製造商南韓三星電子考慮在日本成立晶片測試工廠，強化其先進封裝業務，並加強與日本半導體設備商和原物料業者的關係。三星打算在東京附近的神奈川縣興建晶片測試工廠，已在當地設研發中心，但投資規模可望上看7500萬美元。
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