歐元區3月核心通膨創新高

隨著能源價格持續下跌，歐元區3月通膨率大幅下降，而核心通膨則升至歷史新高。歐盟統計局公布初步數據顯示，3總體通膨率為6.9%。較2月的8.5%明顯滑落。不含波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨較上月略有上升，在3月達到5.7%的歷史新高，高於2月的5.6%。

本季湧入現金 疫來單季最高

根據美國商銀全球研究部的數據，今年第1季投資 人將5080億元轉至現金，為新冠疫情初期市場動盪以來最大的單季資金流入，因為幾家銀行的倒閉導致市場頭昏腦脹。根據EPFR的數據，截至29日當周，流入現金資金為601億元，低於前周的1429億元，但單季流入量為2020年第1季以來最大。

卡夫亨氏出售俄國嬰食業務

食品巨頭卡夫亨氏(Kraft Heinz)已同意將其俄羅斯嬰兒食品業務出售給當地飲料和零食製造商Chernogolovka。Chernogolovka是過去一年外國企業撤離俄羅斯的主要受益者之一，它搶下Kellogg Co的本地業務，並希望在可口可樂和百事可樂斬斷業務關係後，大幅增加其軟性飲料市場市占率。

BP提供Uber司機充電補貼

英國石油(BP Plc)表示，根據31日宣布的一項最新協議，它將為Uber Technologies Inc的司機使用其充電中心提供補貼激勵。兩家公司發表聲明表示，Uber和BP最初將在包括美國、英國和歐洲在內的主要市場進行合作，以幫助這家網約車公司實現其2030年排放目標。

FDIC行使First Citizens股權

銀行監管機構之一的聯邦存款保險公司(FDIC)決定行使其價值5億元的First Citizens BancShares Inc股票股權增值權，作為該地區銀行收購倒閉的矽谷銀行 交易之一。行使日是3月28日。FDIC本周宣布支持First Citizens收購矽谷銀行，但FDIC因此損失200億元。

福特砸45億投資印尼鎳廠

福特汽車（Ford）3月30日與巴西淡水河谷（Vale）印尼子公司、中國浙江華友鈷業簽署協議，將投資45億美元於印尼設立鎳加工廠，以確保電動車電池原料鎳的供應，為再一次跟進競爭對手特斯拉（Tesla）的腳步，福特電動車工業化副總裁德雷克說：「這項框架讓福特能直接以最低成本掌控需要的鎳。」

三星考慮在日本設封測廠

路透引述知情人士報導，全球最大記憶晶片 製造商南韓三星電子考慮在日本成立晶片測試工廠，強化其先進封裝業務，並加強與日本半導體設備商和原物料業者的關係。三星打算在東京附近的神奈川縣興建晶片測試工廠，已在當地設研發中心，但投資規模可望上看7500萬美元。