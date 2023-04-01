科技股搶反彈 基本面未改善

銀行業在3月動盪不安，反使科技股成了「避險天堂」。剔除金融股、以大型科技股為主的那斯達克綜合指數 隔夜創下7個月高點，本月累計上漲7.65%。從去年12月底反彈逾20%，進入技術性牛市，道瓊工業指數和史坦普500指數同期僅分別上漲0.62%和2.03%。

雖然投資 人仍沉浸在大反彈的狂歡之中，但部分分析師 認為，科技股的基本面非但沒有改善，反而還有所惡化，不應該把科技股當成「避險資產」。

科技股3月集體大漲，主要是接受了太多銀行業危機帶來的出逃資金，而且債市震盪和升息預期回落也都是相關利多。還有分析師指出，科技股反彈的另一個重要的原因是去年跌太多了。

The Wealth Consulting Group CEO李吉米(Jimmy Lee)表示：「如果從估值的角度來看對利率非常敏感的科技業，就會發現其中許多股票去年的跌幅遠遠超過整體市場水平。現在只不過是資金在向這個類股板塊。」

但上述這些因素僅能支撐一波短暫的反彈。另有分析師表示，支撐股價的關鍵因素還是基本面。

資管機構Landsberg Bennett投資長蘭茲伯格(Michael Landsberg)認為，在當前的宏觀經濟環境下，人們不該把科技股當成避風港。他指出，隨著美國經濟陷入衰退，需求將開始軟化，科技公司的基本面正持續惡化。

他表示：「這就是科技公司正在大舉裁員的原因。因為現在需求減少了，它們可以減少員工數量。但它們也必須意識到自己的收入並沒有增加，所以必須削減開支。」

Richard Bernstein Advisors分析師鈴木(Dan Suzuki)認為，從產業類股來看，科技股的估值仍然偏高。而在此同時，科技業的企業獲利卻出現大幅下滑。（財經新聞組）