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PCE低於預期 Fed仍傾向升息

財經新聞組／綜合報導

Fed最關注的通膨指標之一2月的漲幅略低於預期，為升息有助緩解物價上漲提供了一線希望。

商務部表示，不包括食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數2月上漲0.3%，低於「道瓊」估計的0.4%，也低於1月0.5%的漲幅。

以年率計算，核心PCE成長4.6%，較1月水平略有放緩。包括食品和能源在內，總體PCE較上月成長0.3%，年增5%；而1月數據分別為0.6%和5.3%。

數據低於預期是因為能源價格較上月下跌0.4%，而食品價格上漲0.2%。商品價格上漲0.2%，而服務價格上漲0.3%。

在其他數據方面，個人收入成長0.3%，略高於0.2%的預期。消費者支出成長0.2%，低於預期的0.3%。

在PCE通膨報告發布後，市場定價顯示，Fed傾向在5月將基準利率再提高1碼(25個基點)。

Fed上周發布的非官方預測顯示，今年可能還會升息一次，但不會降息。然而，交易員預計今年還是會降息，估計聯邦基金利率的年終區間在4.25%-4.5%，較當前目標區間低2碼(50個基點)。

雖然某些領域的通貨膨脹已經消退，但在其他領域仍然居高不下，尤其是住房成本急劇上升。不過，Fed官員正在緊盯這股漲勢，並預計今年租金將放緩。

話雖如此，2024年的通貨膨脹率可能仍遠高於Fed 2%的目標，而且官員們表示，雖然目前銀行業出現動盪，但他們仍將重點放在降低物價上。

30日公布的數據也證明，銀行業的問題可能至少可以得到控制。上周向Fed的兩項緊急貸款計畫申請借款的金額略有下降，代表可能資本不足的銀行並沒有出現瘋狂的流動性外溢。

降息 利率 通貨膨脹

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