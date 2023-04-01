那指本季漲16% 2020年來最佳

美股收盤上漲，華爾街本季以動盪但上揚告終；Fed進一步收緊利率，矽谷銀行 倒閉引發了一場小型金融恐慌。

史坦普500指數 上漲58.48點或1.44%收4109.31點。那斯達克綜合指數上漲208.44點或1.74%收1萬2221.9 點。道瓊 工業平均指數上漲415.12點或1.26%收3萬3274.15點。

在Fed偏愛的通膨指標顯示物價漲幅低於預期後，市場受到提振。不包括能源和食品成本的核心個人消費支出(PCE)指數2月上漲0.3%，低於《道瓊》調查的經濟學家預期的0.4%。

第1季史指和那指分別上漲7.03%和16.77%。對於以科技股為主的那指來說，這是2020年以來表現最好的單季。道指則是上揚0.38%。

本月，史指和那指分別上漲3.51%和6.69%。與此同時，道指3月上漲1.89%。

但期間並非一帆風順。3月剛開始時，兩家地區性銀行倒閉、瑞士信貸被迫接管以及小型機構的存款外流，但股市在3月下半月反彈。政府對SVB和Signature Bank存款的支持，以及為其他銀行設立的特別貸款機制，有效遏制了危機。

SPDR區域銀行業ETF(KRE)收盤上漲0.99%，繼續從低點反彈。

隨著投資人紛紛撤出金融股，科技股成為本月最大贏家。SPDR科技特選ETF(XLK)在3月上漲11.43%。