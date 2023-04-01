EV稅收抵免 新規更添混亂

電動車新規定太複雜，讓人不知所從。（路透）

財政部 終於發布了針對消費者聯邦電動車 稅收抵免有關的電池生產和礦物採購要求指導意見，但這些規定可能治絲益棼，反而造成更多的混亂。

該指南原定於1月發布，但汽車 製造商和供應商等利益相關者要求更多明確指示才能按計畫執行要求；業界普遍強調這對新興電動車業來說十分重要。

國會將7500元的電動車稅收抵免區分為純電動車、插電式混合動力車，甚至燃料電池車，對其電池設定特定資格要求。

首先，電池中40%的關鍵礦物必須在美國或與美國有自由貿易協定的國家或地區提取或加工。這筆抵免額價值3750元，即稅收抵免總額的一半。

其次，按價值百分比計算，50%的電池組件必須在北美製造，這是剩餘的3750元稅收抵免。

但是要注意，這兩個百分比在未來幾年內都會大幅上升：關鍵礦物部分到2027年時門檻會提高到80%，零件製造到2029年則是達到100%。如果車輛達成兩項電池資格要求，即可獲得全額稅收抵免；但也要同時滿足其他標準，如在北美進行車輛組裝、廠商建議零售價和營收門檻等。

聽起來很簡單，但要弄清楚哪些汽車現在有資格獲得修訂後的稅收抵免優惠，才是最困難的部分。

汽車貿易團體Alliance for Automotive Innovation的CEO波澤拉(John Bozzella)針對哪種電動車合乎資格表示：「我不知道。 這不是一個今天可以回答的問題。」「汽車製造商將直接向國稅局(IRS)報告，自4月18日起哪些電動車車型滿足關鍵的礦物和電池組件要求。」

他說目前有91款電動車型在美國銷售，4月18日之後，某些車輛將符合資格獲得部分抵免，「財政部已經盡力制訂相關法規，並反映當前的市場規則。」

然而，當涉及到礦物和加工時，規則仍在不斷變化。例如，美國和包括日本和歐盟在內的盟友正在討論將礦物來源納入自貿協定中，這將有利於政府實現減少自中國進口的目標。