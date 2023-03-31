美上季GDP增2.6% 低於預期

美國上季GDP成長2.6%，低於預期，同時上周請領失業金人數上升，是三周來首見增加。（美聯社）

美國商務部30日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，實質成長率換算成年率後（即年增率）成長2.6%，比經濟學者預估及之前公布的修正值略低。此外，上季企業稅前盈餘比前年同期減少2%，是兩年來最大單季減幅。

勞工部 同日公布的數據顯示，上周首次請領失業金人數是三周來首見增加，但整體而言仍在低檔，顯示美國勞動市場依然緊俏。

根據最新公布的資料，上季GDP成長率第一次公布時為2.9%，修正值下修為2.7%，終值再度下調至2.6%。

上季美國個人消費年增率下修到1%，比預估值及修正值1.4%明顯下降。通膨方面，GDP平減指數 維持3.9%，符合預估，證實第4季通膨壓力減輕；個人消費支出（PCE）核心平減指數上升4.4%，比預估的4.3%略高。

經濟學者預估，今年第1季實質GDP將年增3.2%，主因元月消費支出強勁反彈；不過2月消費回降，經濟展望仍不明朗。聯準會已將今年全年GDP成長率下修到0.4%。

但第4季國內所得毛額(GDI)大幅下降1.1%，是2020年初疫情爆發以來最大降幅，也比第3季的成長2.8%遠遜。GDP與GDI表現背道而馳。

金融業與非金融業經過調整後的稅前盈餘皆下降，主因企業的利率及工資成本升高，且需求減弱。

經濟學者指出，勞動市場緊俏，工資上升，但勞動生產力並未明顯上升，因而持續企業的獲利率。

同日，勞工部表示，最新一周經季節調整後的首度申領失業給付人數，小幅增加7000人，為19.8萬人，比預估的19.6萬人略高，顯示最近發生的銀行倒閉事件並未對就業 造成明顯的影響。過去四周移動平均人數小幅增加到198,250人，是兩個月來最高。

連續申領失業給付者（截至3月18日止）約169萬人，與前一周大致持平。儘管失業人數稍稍增加，但就業市場依然強勁。經濟學者預料失業人數將會逐漸反映科技、金融及媒體業裁員的利空。