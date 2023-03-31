我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文抵瓜地馬拉 參加元首會談簽協議接受贈勳

洛縣31日解除新冠緊急狀態 3年確診率最低紀錄

美上季GDP增2.6% 低於預期

編譯任中原／綜合報導
美國上季GDP成長2.6%，低於預期，同時上周請領失業金人數上升，是三周來首見增加。（美聯社）
美國上季GDP成長2.6%，低於預期，同時上周請領失業金人數上升，是三周來首見增加。（美聯社）

美國商務部30日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）最終值，實質成長率換算成年率後（即年增率）成長2.6%，比經濟學者預估及之前公布的修正值略低。此外，上季企業稅前盈餘比前年同期減少2%，是兩年來最大單季減幅。

勞工部同日公布的數據顯示，上周首次請領失業金人數是三周來首見增加，但整體而言仍在低檔，顯示美國勞動市場依然緊俏。

根據最新公布的資料，上季GDP成長率第一次公布時為2.9%，修正值下修為2.7%，終值再度下調至2.6%。

上季美國個人消費年增率下修到1%，比預估值及修正值1.4%明顯下降。通膨方面，GDP平減指數維持3.9%，符合預估，證實第4季通膨壓力減輕；個人消費支出（PCE）核心平減指數上升4.4%，比預估的4.3%略高。

經濟學者預估，今年第1季實質GDP將年增3.2%，主因元月消費支出強勁反彈；不過2月消費回降，經濟展望仍不明朗。聯準會已將今年全年GDP成長率下修到0.4%。

但第4季國內所得毛額(GDI)大幅下降1.1%，是2020年初疫情爆發以來最大降幅，也比第3季的成長2.8%遠遜。GDP與GDI表現背道而馳。

金融業與非金融業經過調整後的稅前盈餘皆下降，主因企業的利率及工資成本升高，且需求減弱。

經濟學者指出，勞動市場緊俏，工資上升，但勞動生產力並未明顯上升，因而持續企業的獲利率。

同日，勞工部表示，最新一周經季節調整後的首度申領失業給付人數，小幅增加7000人，為19.8萬人，比預估的19.6萬人略高，顯示最近發生的銀行倒閉事件並未對就業造成明顯的影響。過去四周移動平均人數小幅增加到198,250人，是兩個月來最高。

連續申領失業給付者（截至3月18日止）約169萬人，與前一周大致持平。儘管失業人數稍稍增加，但就業市場依然強勁。經濟學者預料失業人數將會逐漸反映科技、金融及媒體業裁員的利空。

勞工部 就業 指數

上一則

鮑爾暗示 今年再升息一次

下一則

英特爾將推新品 伺服器市況利多

延伸閱讀

美眾院認定中國「發達」 俠客島酸：這「好意」還真收受不起

美眾院認定中國「發達」 俠客島酸：這「好意」還真收受不起
IMF總裁：貿易分裂的損失恐達全球GDP的7% 最不利亞洲

IMF總裁：貿易分裂的損失恐達全球GDP的7% 最不利亞洲
最低時薪15元剛實現就被通膨吃掉 勞工團體改推20元

最低時薪15元剛實現就被通膨吃掉 勞工團體改推20元
林毅夫：中今年GDP破6% 2025年成高收入國家

林毅夫：中今年GDP破6% 2025年成高收入國家

熱門新聞

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
金融市場近來走勢詭譎多變，分析師建議投資人先坐下來蒐集資訊，勿驚慌失措。（路透）

面對市場動盪 分析師：現在先躺平就好

2023-03-26 05:54
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護