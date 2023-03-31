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「末日博士」羅比尼：全球經濟面臨崩潰的風險

編譯陳律安／綜合外電
「末日博士」羅比尼等經濟學家示警，美國銀行業的動盪將難以止息，對經濟將造成更大的衝擊。 （路透）
「末日博士」羅比尼等經濟學家示警，美國銀行業的動盪將難以止息，對經濟將造成更大的衝擊。 （路透）

「末日博士」羅比尼等經濟學家示警，美國銀行業的動盪將難以止息，對經濟將造成更大的衝擊，且聯準會（Fed）也不再專心對抗通膨，甚至可能爆發「金融崩潰」的風險。

從華府到法蘭克福，各國經濟學家在3月31日齊聚義大利的科莫湖，參加由迪莫利博士（Valerio De Molli）主辦的會議。迪莫利說，這些觀察家在全球的央行官員面臨金融動盪後，對全球經濟前景「非常、非常悲觀」。羅比尼說：「在通膨過高、須升息以打通膨之際，我們正陷入衰退和金融不穩定，因此我們面臨了不相稱和三難的局面：無法同時達成物價穩定、維持經濟成長、及保持金融穩定。」「因此到頭來，我們將面臨經濟和金融崩潰。」

這是在利率上升、存款流失，導致矽谷銀行（SVB）、Signature銀行、Silvergate資本公司、瑞信等銀行業者傾頹後，對全球經濟和金融市場所發出最嚴峻的警訊。

參與這場會議的經濟學家，最擔心金融業動盪對美國銀行體系的影響。摩根士丹利首席美國經濟學家曾娜說，「你總是必須擔心潛伏在周圍的邪惡」，當金融業情勢大壞，一切都說不得準。她說，影子銀行體系的風險，是一大隱憂，因為難以掌握相關產業的規模。商用不動產資產的壓力提高，也可能影響美國的地區性銀行。

矽谷銀行 義大利 央行

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