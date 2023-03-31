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洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

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財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉太陽能屋頂安裝率過低

根據Wood Mackenzie的研究，自7年前開始宣傳以來，特斯拉只在美國安裝了3000個太陽能屋頂系統。安裝率遠低於特斯拉之前號稱的「太陽能玻璃」屋瓦的遠大目標。Wood Mackenzie指出，特斯拉在2019年底曾宣示目標是每周製造1000個太陽能屋頂，並在2020年上半年每周安裝1000個。

Roku將再裁員6%或200人

串流媒體設備製造商Roku Inc將在其第二輪裁員中裁員6%或200名員工。為了降低開支，該公司還決定退出並轉租目前未使用的辦公設施。截至12月31日，Roku擁有約3600名全職員工，預計與人事重組相關的費用在3000萬至3500萬元間，將在2023財年第1季提列，裁員將在第2季末完成。

首申失業金數 3周來首度回升

勞工部表示，截至3月25日當周初次申領失業金人數19.8萬人，高於預期的19.6萬人，較上周19.1萬人增加7000人，為3周來首次上升；4周移動平均值19.82萬人。有一周時間落差的持續申領數168.9萬人，較上周修正後的168.5萬人增加4000人，低於預期的169.7萬人；4周移動平均值169.17萬人。

充電站業者EVgo營收超預期

EV充電站業者EVgo發布財報，第4季營收超出華爾街預期，並且由於企業客戶的旺盛需求推動銷售和使用量大幅增加，虧損幅度小於預期。第4季營收同比成長283%至2730萬元，淨虧損1700萬元。截至去年底剩餘現金及等價物為2.462億元，低於2021年底的4.849億元。

Constellation投入串流業務

擁有啤酒、葡萄酒和烈酒品牌的Constellation Brands正全力投入串流媒體業務，與媒體公司Tastemade建立合作夥伴關係，以創立內容工作室並製作Constellation品牌節目。兩家公司稱此為「數百萬美元、多年的合作夥伴關係」，但拒絕透露具體條款。

藝電裁員6% 遊戲業第一家

遊戲出版商藝電（Electronic Arts）29日表示，將裁減約6%員工，並縮減辦公空間，以便將資源集中在產業裡最佳的成長機會上。藝電也成為第一家宣布裁員的主要電玩發行商。藝電並沒有說明具體的裁員人數，也沒有說明將裁汰哪些部門的人員。截至去年中，該公司稱僱有近1.3萬名員工，代表這次可能裁減約780個職位，而部分受影響的員工會安排調到其他部門。

裁員 特斯拉 營收

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