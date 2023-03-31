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AI推波助瀾 晶片股再起

財經新聞組／綜合報導

在ChatGPT浪潮的助力下，今年晶片股成為美股中的明星類股，費城半導體指數大幅反彈，今年來漲幅超過24%，遠遠跑贏史坦普500指數。

費城半導體指數是全球半導體周期的重要觀察指標。成分股中，輝達股價今年來強勢飆漲逾80%，居漲幅榜首；AMD、Lattice Semiconductor Corp漲逾 40%，美光科技、台積電、ASML等均漲逾 20%。

隨著Fed降息預期漸增，科技業估計受益最大；仍然處於谷底的半導體類股可能會成為市場的金雞母。

金融服務商Raymond James分析師表示，得益於通膨壓力緩解、中國重新開放，以及人工智慧(AI)和機器學習(ML)、高級駕駛輔助系統(ADAS)和電動車(EV)對晶片的應用等長期趨勢，對下半年晶片業的復甦持樂觀態度。並預計晶片庫存將轉趨正常化。

摩根史坦利曾預計，2023年下半年將是半導體重啟復甦周期的重要時間點。該行認為，產業庫存周期的最糟時間點可能最早出現在去年第4季，最晚出現在今年第1季末，而股價往往在庫存周期出現拐點之前觸底。

此外，記憶晶片製造商美光科技近日也上修本季財測。CEO梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)預測，隨著最近幾個月庫存過剩的問題解決，「產業的供需平衡將逐步改善」。不過，值得注意的是，美光公司仍將進一步裁員。

不過，仍有分析師警告：即使Fed上周的利率決策比市場預期的更加鴿派，但鮑爾也強調，FOMC預計今年不會降息。熊市可能更接近尾聲，但投資人應該更現實地看待近期波動加劇的可能性。在這種情況下，科技股的表現可能很容現遜於大盤。（財經新聞組）

晶片 指數 費城

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