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科技股受追捧 那指進牛市

財經新聞組／綜合報導
睽違三年，那斯達克指數重返牛市。（記者張大仁／攝影）
睽違三年，那斯達克指數重返牛市。（記者張大仁／攝影）

即使矽谷銀行倒閉風波引發近期金融市場的劇烈震盪，但在美股一片低迷走勢中，科技巨頭的表現反而獨領風騷。

自3月8日矽谷銀行倒閉引發銀行業恐慌以來，美股市值最高的5家公司：蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和輝達股價漲幅都在4%至15%之間。

而更錦上添花的是，截至30日收盤，以科技股為主的那斯達克綜合指數較去年12月低點反彈超過20%，就技術面而言已進入全新牛市。相較之下，史坦普500指數今年至今僅上漲5.93%，道瓊工業指數更是下跌0.84%。

值得一提的是，上次那指重新進入牛市還要追溯到2020年4月，當時整個市場剛經歷新冠疫情大跌和Fed始終維持利率接近零的助力。

不只是龍頭股，在這波美股漲勢中，上漲的科技股遍及各個次產業。Sentiment Trader數據顯示，史指科技類股中，股價高於200日均線的個股比例不斷升高。

目前對科技股的買盤十分強勁。投資研究機構Variant Perception的數據顯示，投資人現在已經買回自2022年8月高點以來拋售的所有科技股。對此，Truist Advisory Services聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「投資人的觀點是，科技企業比較容易撐過一段不確定時期。當出現熱門交易時，可能會看到突然出現走勢急劇逆轉，因為大家都持有這些股票。」

也有分析人士認為，如果銀行業危機出現緩解，投資人將大舉買入之前深受重創的經濟敏感型股票，大型科技股的表現可能會受到不利影響。美債殖利率反彈也可能會給科技股和成長股帶來壓力。同時，科技業今年的獲利成長預計將落後於史指的整體水平。

話雖如此，部分投資人依然看好大型科技股。分析人士表示，大型科技股受追捧的原因是由於資產負債表和獲利率強勁，而且它們的商業模式在發生經濟衰退時較小型同業更能有力維持不墜。

Wedbush分析師艾夫斯(Daniel Ives)表示，在歷經過災難且估值驟減的一年後，2023年科技股將出現重大復甦，因為該行業的基本面趨於穩定，削減成本計畫進展順利，加上Fed升息周期基本上已經完成，消除了制約該行業繼續向前邁進的主要障礙。

投資 矽谷銀行 殖利率

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