Q1財報季下周登場 美股下個地雷等著爆？

2023年第1季即將落幕，這也意味著財報季即將展開。投資人將檢視美國企業上季的營運成績單，藉此決定美股是漲得更高，還是回頭測試2022年低點。（路透）

2023年第1季即將落幕，這也意味著財報季即將展開。投資 人將檢視美國企業上季的營運成績單，藉此決定美股是漲得更高，還是回頭測試2022年低點。

巴隆周刊（Barron's）報導，路孚特（Refinitiv）訪調分析師 的結果顯示，標普500企業2023年第1季每股盈餘（EPS）可能比一年前下滑4.6%，延續去年第4季滑落3.2%的下降趨勢。

華爾街分析師近來下修美企獲利預測的腳步加快，許多是受今年初公司主管發布保守的前瞻指引影響。今年初時，華爾街對第1季每股盈餘的共識預測為成長1.4%，比六個月前估計的成長9.9%大幅下修。

營收料將持續成長，路孚特提供的最新共識預測是成長1.7%；但高通膨和勞動市場依然緊繃，使成本增加得比企業漲價的速度還快。

重點是未來展望。如果第1季財報季的情況與2022年第4季相同，那季標普500企業獲利優於預期的百分比例降到新冠肺炎疫情低潮以來最低水準，2023年接下來數季的展望勢必也會下修。

對美股後市來說，那是個壞消息，因為根據目前的共識預測，2023年第4季的每股盈餘可望比去年第4季成長10.6%，只比1月初估計的10.8%略降。

經濟轉弱 下修財測恐難免

然而，經濟學家則預測，下半年經濟將向下沉淪。簡單說，這凸顯股票分析師對今年年終展望的預測太樂觀。

那些樂觀的預測維持在高檔愈久，日後帶給投資人的問題就愈大，畢竟投資人此刻已如驚弓之鳥，唯恐下一個炸彈不知在何處爆發。

Ned Davis Research首席美國策略師Ed Clissold說：「盈餘預測愈早降到與總體經濟情勢相符，市場就會愈早、也愈可能重新確立上漲趨勢。如果分析師把問題拖到以後再說，下半年發生驚嚇的可能性就會升高。」

市場現在估值趨於飽和，所以容許出錯的空間不大。根據目前的共識預測，標普500企業2023年每股盈餘可望比2022年增加1.5%左右，達到每股221.40美元。依此計算，本益比約17.5倍，仍然很高，萬一日後每股盈餘預測遭到調降，股價勢必跟著下挫。

金融類股成關注焦點

美國本月來銀行倒閉事件頻傳，使金融股第1季財報格外受矚目，下周即將登場的大型銀行財報，包括摩根大通（JPMorgan Chase）和富國銀行（Wells Fargo），以及4月14日公布財報的花旗集團（Citigroup），都將受到嚴格檢視。

一大觀察重點，是各大銀行提撥的放款損失準備金規模多大；金額若是龐大將拖累盈餘表現，也會透露出銀行如何看待未來數月的經濟展望。投資人也想聽聽看，銀行高層對最近銀行業動盪有何說法，餘波是否會持續到年底。