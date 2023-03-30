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科技財報轉佳 看好微軟蘋果

財經新聞組／綜合報導

投行 Wedbush 認為，科技股將迎來一個「略有好轉」的財報季，微軟、蘋果、亞馬遜等可能會從中受益。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 指出，科技股今年至今表現良好，跑贏大盤，因為銀行業動盪以及對衰退的擔憂，推動投資人紛紛湧入科技股。最近的通路檢查顯示「IT支出環境更加穩定」，包括雲端計算支出改善，許多科技股可能會成為受益者。

艾夫斯表示，雖然企業仍保持謹慎，銀行業危機也造成更多的損失，但「IT支出總體上仍十分具有韌性，因此我們相信第1季財報季將成為科技股的積極催化劑」。

他補充指出，事實證明，雲端計算和網路安全預算的「彈性」比華爾街預期的要大得多，因此，微軟、亞馬遜和谷歌等大型股可能會從中受益。

其他潛在的受益個股包括網路安全公司Palo Alto Networks 、Check Point Software Technologies Ltd.、CyberArk、Tenable Holdings、Zscaler、CrowdStrike，以及雲端計算公司Datadog、Salesforce Inc和MongoDB。

此外，艾夫斯表示，金融領域的動盪可能會限制Fed升息。

他指出，「由於10年期國債殖利率可能已見頂，風險交易的綠燈正在開啟，而且剛剛起步。在我們看來，被打壓的科技類股的估值極具吸引力。」

此外，艾夫斯指出，由於科技個股持有大量現金餘額、強勁的自由現金流以及多家公司進行大規模裁員，基本面強勁，短期內可能會出現「海量」的收購交易。（財經新聞組）

雲端 亞馬遜 微軟

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