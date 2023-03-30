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銀行擔憂緩解 科技推升那指

財經新聞組／綜合報導

股指普遍上漲，科技股強勁反彈協助那斯達克指數在盤中下跌後反彈。市場對銀行業狀況的擔憂有所緩解，也提振了市場情緒。

道瓊工業平均指數上漲323.35點或1%收3萬2717.6點。史坦普500指數上漲56.54點或1.42%收4027.81點。那指上漲210.16點或1.79%收1萬1926.24點。

大型科技股也上漲。Meta和Netflix漲幅超過 2%，蘋果收高近2%，亞馬遜上漲超過3%。

雖然上季庫存減記14億元，但在公布第2季業績有所改善後，晶片製造商美光上漲7.19%。由於高管們表示庫存問題正在改善，股價攀升。 其他半導體個股也隨美光走高。輝達上漲2.17%，而AMD上漲1.62%。

地區性銀行股上漲，SPDR史坦普地區銀行業ETF(KRE)上漲1.07%。花旗集團和高盛等大銀行也上漲。

截至收盤，指標10年期國債殖利率微升至3.57%，短期2年期國債殖利率攀升至4.09%。

主要股指28日下跌，主因部分投資人擔心利率上升可能使經濟陷入衰退，但華爾街仍試圖度過本月的區域銀行業危機。

由於不斷變化的貨幣政策預期和美國的銀行業危機，3月美國國債殖利率出現前所未有的波動。2年期國債殖利率一度站上5%，隨後跌至3.5%左右。29日它又重回4%左右。

殖利率 國債 指數

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