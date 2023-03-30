供應鏈吃緊 威脅基礎建設

晶片短缺問題仍然影響供應鏈，只是換成不同產業。（路透）

從皮卡車到家庭用品的所有製造商仍在努力解決晶片 和水泥供應吃緊的問題，這種短缺可能會導致重建美國搖搖欲墜的基礎設施和製造業的努力，面臨延誤和更高的成本。

專家表示，導致成本飆升並引發從衛生紙到乘用車等各種商品短缺的供應鏈 問題，正在從以零售為中心的行業緩解，但在汽車 、機械、國防和非住宅建築等重要領域仍然根深柢固。

密西根州立大學商學院物流學副教授米勒(Jason Miller)說：「對於需求仍然強勁的產業來說，仍然呈現材料短缺的問題，這些問題將需要更多時間來解決。」

有些地區的問題有所緩解，在孩子們回到教室和父母回到辦公室後，電腦銷售趨緩，使得用於個人電腦的半導體供應有所改善。

另一方面，對汽車和農業設備的持續需求，使得這些機械中的電子微晶片庫存緊張。

農場和建築設備製造商開拓重工CEO昂普利比(Jim Umpleby)在3月14日於拉斯維加斯舉行的會議上表示，該公司仍在與汽車製造商競爭有限的供應，「情況雖有所好轉，但仍未達到疫情前水平。」

通用汽車(GM)上周重新開放其墨西哥Silao工廠，該工廠生產雪佛蘭Silverados和GMC Sierra，之前因缺乏可用半導體而停產超過一周。

通用汽車發言人指出，「在過去一年左右的時間裡，我們的供應鏈在逐步改善，包括半導體，但短期中斷仍將間續發生。」

用於建造橋樑、高速公路和工廠的混凝土的關鍵原料：水泥，也面臨全球短缺問題，可能會減緩聯邦資助的基礎設施和美國製造的半導體和綠色能源工廠項目。

水泥生產商Martin Marietta Materials CEO奈伊(Ward Nye)在2月15日的財報電話會議上表示，其最大市場德州的「需求強勁」，已經出現「完全售罄」。

密西根州立大學的米勒表示，預拌混凝土和混凝土製品是最熱門產品，「它可能是目前製造業中最強勁的產品之一。還沒有顯示出降溫的跡象。」