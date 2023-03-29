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年輕人超流行 中多款APP攻占美國市場 美媒點「成功秘訣」

中央社／台北29日電
美媒報導，中國短影音平台Tiktok、電商平台拼多多等近年大舉攻占美國市場，在年輕人之間越來越流行，成功的祕訣之一就是演算法。 （路透）
美媒報導，中國短影音平台Tiktok、電商平台拼多多等近年大舉攻占美國市場，在年輕人之間越來越流行，成功的祕訣之一就是演算法。 （路透）

美媒報導，中國短影音平台Tiktok、電商平台拼多多等近年大舉攻占美國市場，在年輕人之間越來越流行，成功的祕訣之一就是演算法。

華爾街日報中文網28日引述市場分析機構Sensor Tower的數據報導，今年3月前3週，拼多多跨境電商平台Temu成為美國應用商店下載量最大的應用程式，其後是TikTok和它的影片編輯應用CapCut，快時尚零售商希音（Shein）排第四，再來是前5名中唯一的非中國應用程式臉書（Facebook）。

報導說，從技術來看，一些投資者、軟體工程師和分析師指美國忽略了中國網路公司的組織效率。10億中國網路用戶優化了這些公司的AI模型，這些企業再將技術輸出到海外。

曾在TikTok母公司字節跳動擔任高級首席工程師的郭宇說，在需要不斷迭代以滿足用戶需求的市場中，中國網路公司所向披靡。

從公司內部機制觀察，報導引述某前字節跳動工程師表示，字節跳動是中國科技行業執行「內部賽馬」機制最激進的公司之一，這種機制讓多個團隊去開發相差無幾的產品或功能，一旦確定了哪個版本更好，獲勝團隊就會得到更多資源，其他版本則被廢棄。

字節跳動的產品經理和軟體工程師表示，公司有標準化的規程、系統和詳細的指標來評估用戶喜好，這有助於公司在短短幾天內推出更新。

這些嚴苛的測試、迭代和用戶反饋調查都依賴於技術人員長時間的工作；而根據其表現和產出，這些人可以拿到相當於數個月工資的獎金。

Temu和希音慷慨地為下載其應用的用戶發放優惠券和獎勵，鼓勵用戶在社群網路中宣傳其應用。Temu的營銷活動幾乎無孔不入，從Facebook橫幅廣告到定向電子郵件；今年2月，Temu更第一次在超級杯（Super Bowl）打廣告。

業內人士表示，在中國，廣告轟炸是贏得客戶的常規作法。曾任職於阿里巴巴的中國科技分析師楊方曦表示，一旦發現機會，中國公司往往比美國同行更願意在更早的階段、以更大規模購買流量。

但中國公司在國際市場的擴張之路並非一帆風順。阿里巴巴的國際版（AliExpress）已營運13年，但在美國還遠未達到家喻戶曉的程度；字節跳動當初嘗試在海外推廣的第一個產品TopBuzz新聞聚合平台則以失敗告終。

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