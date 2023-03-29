Lucid裁員 18%以降低成本

辛苦經營的電動車製造商Lucid在監管文件中宣布計畫裁員約18%，即約1300名員工，作為公司大規模重組並降低成本的作法，同時努力提高其Air豪華轎車的產量。Lucid表示，與裁員相關的一次性費用總額將在2400萬至3000萬元之間，其中大部分費用將在2023年第1季確認。

Walgreens獲利大減20%

Walgreens上季獲利下降超過20%，因新冠疫苗銷量和測試劑銷售較去年冬天大幅下降。然而，上季營收高於華爾街的預期，同比增加3.3%。調整後每股獲利1.16元，高於預期的1.10元；營收348.6億元，高於預期的335.3億元。同時重申全年每股獲利4.45至4.65元的財測不變。

NHTSA調查特斯拉 安全帶

國家公路交通安全管理局(NHTSA)對特斯拉電動車問題展開另一項調查，這次調查與有關安全帶可能無法在撞車事故中固定乘客的投訴有關。調查涵蓋大約5萬輛2022年和2023年式的Model X SUV。該機構表收到兩起來自特斯拉車主的投訴，聲稱前座安全帶在工廠時沒有充分連接。

歐盟 通過2035年停售燃油車

在德國獲得對使用電子燃料的汽車的豁免後，歐盟28日最終批准了一項具有里程碑意義的法律，要求所有售出的新車從2035年起實現二氧化碳零排放，並且從2030年起二氧化碳排放量須較2021年降低55%。然而在德國要求豁免該禁令後，歐盟也承諾為僅使用電子燃料的新車另闢合法銷售途徑。

McCormick上季業績超預期

Cholula醬料製造商McCormick & Co Inc第1季銷售額和獲利超出預期，主要受益於多次漲價。該公司重申2023年的銷售和獲利預測不變。這家馬里蘭州食品公司一直在提高其產品價格，包括香料、混合料和調味料，以抵消疫情引起的供應鏈中斷和更高的人工費用帶來的成本壓力。

CFTC指幣安逃稅 須積極追查

商品期貨交易委員會(CFTC)主席貝南(Rostin Behnam)表示，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)的活動就是個非常明顯的逃稅案例，當局需要盡快積極介入。CFTC於27日以詐欺起訴幣安。他表示，幣安由遍布全球的數十家實體組成，雖然沒有總部，沒有據點，但這並不會阻止CFTC的追查。