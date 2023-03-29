利率壓制科技 那指連跌兩天

那斯達克綜合指數 連續第二天收跌，因為利率上升給科技股指數帶來壓力。

以科技股為主的那指下跌52.76點或0.45%收1萬1716.08點。史坦普500指數下跌6.26點或0.16%收3971.27點。道瓊工業平均指數下跌37.83點或0.12%收3萬2394.25點。

債券殖利率 上升，2 年期美國國債殖利率回升至4%以上，尤其給股票和科技股帶來壓力。利率上升會使未來獲利的吸引力降低，像是成長型公司承諾的獲利。」

這部分要歸功於政策制訂者為緩解挑戰所做的努力，對美國地區性銀行危機的擔憂有所緩解。投資人對升息可能將經濟推入衰退的擔憂重新成為焦點。

然而，在參議院銀行委員會舉行高爭議性的聽證會後，銀行股下跌。三位最高監管機構各自表示，它們贊成對資產超過1000億元的銀行實施更嚴格的規定。

通訊服務股領跌史指，由於債券殖利率上升給科技股和其他成長股帶來壓力。該類股收跌1.3%，其次是資訊科技類股下跌1.1%。這兩個類股拉低史指下跌。本月至今那指上漲近1.9%，史指資訊科技類股上漲約5.2%。

福斯集團和Match Group分別跌逾2%，領跌通訊服務類股。大型科技股Alphabet和Meta也跟進走跌，分別下跌逾1%。