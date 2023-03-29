我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

1月房價 連續第七個月下跌

編譯周芳苑／綜合28日電

根據最新發布的「史坦普凱斯席勒房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price)，由於房貸利率持續上升，全美1月房價較去年12月下跌。

這是繼上周全國房地產商協會(NAR)成屋銷售報告後，最新出爐的房價相關數據。

根據凱斯席勒房價指數，經季節因素調整後，今年1月全美房價較前月下跌0.2%，為連續第7個月下跌，是2012年以來最長的連跌期間。

以12個月期間計算，1月上漲3.8%，漲幅小於去年12月的5.6%，而且是2019年12月以來最小跨年漲幅。

過去一年房貸利率上升衝擊市場，房屋銷售減少、進而拖累房價漲勢。根據房地美(Freddie Mac)，房貸利率去年10、11月飆升至7%以上，今年以來上下波動，3月23日當周30年固定房貸利率為6.42%，遠高於一年前的4.42%。

包括西雅圖在內的西部地區房價下跌最明顯，1月經季節因素調整後的房價下跌1.5%，拉斯維加斯下跌1.1%。

根據重複銷售數據統計的凱斯席勒指數報告有兩個月寺間落差，並反映3個月移動平均值；通常房屋會在買賣結案(close)前1、2個月簽約，1月數據反映今年稍早或者去年底的購屋決定。

截至1月底止的凱斯席勒10大城指數較上年上漲2.5%，不及去年12月的4.4%；20大城指數則上漲2.5%，小於經濟學家預估的2.7%，也小於去年12月的4.6%。

過去一年，美國西半部房地產市場衰退情況最明顯，東部許多地區房價持續上漲。

邁阿密跨年漲幅最大，1月較去年同期大漲13.8%，其次是坦帕(Tampa)漲幅10.5%；舊金山衰退最嚴重，房價較去年同期下跌7.6%。

聯邦住房金融局28日也公布不同的統計數據，1月房價較去年同期上漲5.3%，經季節因素調整後較去年12月上漲0.2%。

房價 指數 利率

上一則

市占6.6％ iPhone 13成中國2022最暢銷手機

下一則

銀行危機緩解 財報看端倪

延伸閱讀

美房市連七月降溫 價格從高點跌3%

美房市連七月降溫 價格從高點跌3%
矽谷銀行倒閉 民眾盼房價跟跌

矽谷銀行倒閉 民眾盼房價跟跌
房貸利率居高不下 房市或回溫？

房貸利率居高不下 房市或回溫？
全美成屋房價2月跨年下跌 11年來首見

全美成屋房價2月跨年下跌 11年來首見

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25
聯準會主席鮑爾22日舉行記者會。（路透）

Fed決策與鮑爾記者會說了什麼？5大重點一次看

2023-03-22 19:33

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？