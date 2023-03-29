1月房價 連續第七個月下跌

根據最新發布的「史坦普凱斯席勒房價指數 」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price)，由於房貸利率 持續上升，全美1月房價較去年12月下跌。

這是繼上周全國房地產商協會(NAR)成屋銷售報告後，最新出爐的房價相關數據。

根據凱斯席勒房價指數，經季節因素調整後，今年1月全美房價較前月下跌0.2%，為連續第7個月下跌，是2012年以來最長的連跌期間。

以12個月期間計算，1月上漲3.8%，漲幅小於去年12月的5.6%，而且是2019年12月以來最小跨年漲幅。

過去一年房貸利率上升衝擊市場，房屋銷售減少、進而拖累房價漲勢。根據房地美(Freddie Mac)，房貸利率去年10、11月飆升至7%以上，今年以來上下波動，3月23日當周30年固定房貸利率為6.42%，遠高於一年前的4.42%。

包括西雅圖在內的西部地區房價下跌最明顯，1月經季節因素調整後的房價下跌1.5%，拉斯維加斯下跌1.1%。

根據重複銷售數據統計的凱斯席勒指數報告有兩個月寺間落差，並反映3個月移動平均值；通常房屋會在買賣結案(close)前1、2個月簽約，1月數據反映今年稍早或者去年底的購屋決定。

截至1月底止的凱斯席勒10大城指數較上年上漲2.5%，不及去年12月的4.4%；20大城指數則上漲2.5%，小於經濟學家預估的2.7%，也小於去年12月的4.6%。

過去一年，美國西半部房地產市場衰退情況最明顯，東部許多地區房價持續上漲。

邁阿密跨年漲幅最大，1月較去年同期大漲13.8%，其次是坦帕(Tampa)漲幅10.5%；舊金山衰退最嚴重，房價較去年同期下跌7.6%。

聯邦住房金融局28日也公布不同的統計數據，1月房價較去年同期上漲5.3%，經季節因素調整後較去年12月上漲0.2%。