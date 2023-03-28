想拿到美國晶片補助 半導體業者須分擔員工托兒費用

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。 （歐新社）

美國拜登政府周一（27日）公布新指引，將規定想申請美國晶片 製造與研發補助的廠商，必須提供負擔得起的高品質托兒服務。

美國這項520億美元補助計畫，商務部 預定6月底開始接受廠商申請其中的390億美元生產補助計畫。相關立法也對設立晶片廠給予25%的投資 稅負抵減，估計價值240億美元。

路透報導，商務部在申請廠商的人力管理指引當中，雖沒有要求廠商提供免費托兒服務，但特別提到，尋求補助的廠商「應該全力考慮支付托兒費用，要讓托兒費用水準落在中、低收入家庭可負擔的範圍內。」

對於建廠人力的勞動契約，商務部的指引力促申請企業採用專案勞動協議（PLA），這是一種建築工會與承包商之間的集體合約。不打算使用協議的申請人，要另外附上人力持續計畫，同時明示備有降低建廠進度延誤風險的措施。

商務部的文件強調，申請廠商的人力發展計畫，必須列出細節，說明申請人致力成為優良僱主，提供好的工作、薪資、員工訓練，擴大經濟弱勢者的就業機會。

商務部長雷蒙多在新聞稿中說：「只有更多的美國勞工有機會找到半導體相關的工作，我們才能夠建立半導體產業所需的勞動力。」

部分共和黨人批評商務部指引中包含提供托育服務的相關要求。

商務部上個月曾表示，將會要求申請晶片補助的企業，在某些情況下，分享超額盈餘。到目前為止，多家半導體公司已經宣布逾40件新投資計畫，民間投資近2,000億美元，準備提高美國國內晶片製造產能。