我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州大學費漲幅 或增至9%

愛國、信仰不再是主流價值 43%認為金錢最重要

輝達新研究 結合AI技術改善晶片設計

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達首席科學家戴利。（取材自輝達官網）
輝達首席科學家戴利。（取材自輝達官網）

輝達（Nvidia）周一發表一項新研究，解釋人工智慧（AI）如何用於改進晶片設計。

設計晶片的過程中，涉及決定在矽晶片上在哪個位置放置數十億稱為電晶體的微小開關，以製成可運作的晶片。這些電晶片所擺的位置對晶片的成本、速度和功耗都有很大的影響。

晶片設計工程師使用來自新思科技（Synopsys）和益華科技（Cadence Design Systems）等公司的複雜設計軟體來幫助他們優化這些電晶體的布置。

周一，輝達發表一份論文，說明可以結合AI技術來找到安排電晶體的更佳方式。這篇論文旨在改進 Google於2021年發表的一篇論文，Google 的論文後來成為爭議話題。

輝達的研究採用了德州大學研究員目前使用的一種叫做強化學習（reinforcement learning）的做法，並在其上增加了第二層的AI，以獲得更好的結果。

輝達首席科學家戴利（Bill Dally）表示，這項工作非常重要，因為晶片製造進展已開始減慢，在新一代晶片製造技術中每個電晶體的成本如今已高於前幾代。

這與英特爾共同創辦人摩爾的著名預測相反，即晶片會變得更便宜且更快。

戴利說：「如今不再從縮放中獲得經濟效益，為了繼續往前並為客戶創造更多價值，我們無法從更便宜的電晶體中獲得價值。我們必須藉由在設計上更精明來爭取價值。」

晶片 AI Google

上一則

太空投資低迷之際 德國新創Isar航太籌到1.65億美元

下一則

想拿到美國晶片補助 半導體業者須分擔員工托兒費用

延伸閱讀

傳馬斯克找上神經學研究所 合作大腦晶片人體試驗

傳馬斯克找上神經學研究所 合作大腦晶片人體試驗
南韓晶片設備支出 將超越大陸躍居全球第二大 直逼台灣

南韓晶片設備支出 將超越大陸躍居全球第二大 直逼台灣
超越中國、直逼台灣 南韓明年晶片設備支出將大增41%

超越中國、直逼台灣 南韓明年晶片設備支出將大增41%
搭上AI熱潮 輝達市值飆漲

搭上AI熱潮 輝達市值飆漲

熱門新聞

矽谷銀行（SVB）崩潰引起金融業動盪後，美西銀行（PacWest）已額外流失20%存款 。（路透）

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

2023-03-22 10:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

Tesla生產成本砍50% 同業頭大

2023-03-26 13:10
由於Fed繼續升息，美股暴跌，同時承認銀行業的動盪可能會減緩本已脆弱的經濟。地區銀行股領跌。美聯社

升息+葉倫放話 道指大跌530點

2023-03-22 16:57
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。美聯社

面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼

2023-03-22 14:25
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。美聯社

從矽谷銀到德銀 一文看懂歐美銀行到底怎麼啦？

2023-03-24 12:40

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了