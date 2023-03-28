財經簡訊

特斯拉 面臨種族騷擾訴訟

舊金山聯邦法院開庭將確定特斯拉須支付一名非裔電梯操作員多少錢，陪審團裁定原告在特斯拉加州旗艦裝配廠工作時受到嚴重的種族騷擾，審判將持續5天。去年法官削減了陪審團在2021年判給原告迪亞茲(Owen Diaz)的1.37億元判決。迪亞茲的律師選擇對損害賠償進行新的審判。

明州控告Juul和奧馳亞

電子菸公司Juul Labs Inc及其前最大投資萬寶路製造商奧馳亞(Altria Group Inc)本周將面臨在美國的首次審判，因其向未成年人推銷令人上癮的電子菸而造成公眾滋擾。明尼蘇達州試圖迫使兩家公司為補救成癮危害支付賠償金。

迪士尼 本周展開首輪裁員

根據CEO艾格(Bob Iger)發出的備忘錄，迪士尼將自本周開始裁員，這是夏季前三輪裁員中的第一輪，總裁員人數約為7000人，主要影響到媒體和發行部門、公園和度假村以及ESPN。這是減少企業支出和增加自由現金流的全面努力之一。迪士尼上月表示將削減55億元成本，其中包括30億元內容支出。

最高法院審理安進藥物專利

美國最高法院將審理安進公司(Amgen Inc)提出的恢復其降膽固醇藥物Repatha專利的訴訟。在與賽諾菲(Sanofi SA)及其合作夥伴再生元(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)發生法律糾紛後，下級法院裁決宣布該公司有關Repatha的兩項專利無效；Repatha是一種可以降低臟病發作和中風風險的藥物。

赫茲財務長辭職 會計長暫代

汽車租賃公司赫茲(Hertz Global Holdings Inc)財務長Kenny Cheung將離開該公司另謀高就。該公司表示，會計長布魯克斯(Alexandra Brooks)將擔任臨時財務主管，自4月1日起生效。Cheung將在公司任職至4月14日，屆時該公司將啟動正式的新財務長徵才程序。

中國企業輕程在美借殼上市

中國科技公司輕程(Bestpath)已同意經由與一家空白支票公司合併在美國上市，交易價值約12億元。輕程成立於2019年，是一家氫燃料電池動力車公司，在上海設有研發機構。該公司現有股東將保留合併後實體的大部分已發行股份，交易收益預計將用於營運資金和一般公司用途。